笑翻！圭贤和长颈鹿「舌吻」崩溃解释「我没伸舌头」：只是Bobo…但口感太真实？

男团Super Junior老么圭贤近日在新节目《三傻游肯亚》直播中亲自解释与长颈鹿「亲密接触」的画面，引发网友热烈讨论。

日前，节目组在YouTube 「十五夜频道」进行直播，《三傻游肯亚》（曾译《去肯亚的三餐》）出演者李寿根、殷志源、圭贤与罗暎锡PD、金艺瑟PD全体出席，一起聊起节目幕后故事。 直播中他们也重看了日前话题十足的节目预告。



预告里圭贤在长颈鹿面前闭上眼的画面让殷志源忍不住吐槽：「你为什么表情这么享受？ 还闭眼？」现场笑声不断。 而画面中出现的一滴「液体」，更被李寿根开玩笑指认是圭贤的口水，让圭贤急得立刻否认：「如果那是我的口水，我讲话时应该一直流吧！」急忙澄清的模样逗得大家哈哈大笑。



圭贤也回忆起当下情况，表示长颈鹿的舌头比想像中「存在感」更强烈，「感觉得到那种湿湿、厚厚、像牛舌舔过去的触感」，让他整个人吓到。 最让观众笑到不行的是他一本正经地强调：「那不是接吻，是BOBO（亲）一下而已！我没有伸舌头！」坚持想洗刷「长颈鹿之吻」的形象，效果十足。



《三傻游肯亚》由李寿根、殷志源、圭贤三人组成，记录了他们的非洲旅行。 这趟旅程其实源自2019年《新西游记 7》里的游戏惩罚——圭贤当时抽中了「肯亚长颈鹿饭店住宿券」，没想到多年后真的兑现，打造出现在的完整节目。

