看点1卡司爆棚、看点2命运浪漫、看点3关系纠葛！《21世纪大君夫人》IU搭边佑锡，开播前就让人等不及

当「21世纪的大君夫人」拉开立宪君主制世界观的序幕，一场关於命运与爱情的浪漫即将展开！

MBC全新金土剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步播出），以21世纪的立宪君主制大韩民国为背景，讲述了一位拥有一切却被平民身份束缚的女子，与一位身为王子却无法拥有任何东西的男人，携手开创命运的浪漫故事。 在10日首播前，剧组抢先公开了三大看点，让粉丝期待值破表！

看点一：IU、边佑锡、鲁常泫、孔升妍... 大势演员齐聚，化学效应爆棚

这部剧最大的亮点，莫过於IU（饰 成熙周）与边佑锡（饰 李菀大君）的梦幻搭档！两人从选角确定就引发热烈讨论，加上鲁常泫、孔升妍、刘秀彬、李妍等个性派演员加盟，实力与颜值兼具，让剧集完成度再升级。



根据Good Data Corporation的FUNdex榜单，在2026年4月第一周的TV-OTT电视剧出演者话题性排名中，IU和边佑锡在开播前就直接拿下第1、2名，人气超惊人！此外，本剧剧本可是2022年MBC电视剧剧本徵集的得奖作品，品质挂保证，再加上执导曾《还魂》、《 金秘书为何那样》的朴俊和导演，强强联手，怎能不期待？

看点二：财阀女X大君，契约婚姻绑住的命运罗曼史

剧情设定在21世纪仍有王室存在的立宪君主制国家。 Castle Beauty代表成熙周，虽然拥有一切，却因出身平凡而受限制; 而李莞大君虽然身份高贵，却注定无法成为国王。 两个各自被困在命运高墙里的人，选择了「契约婚姻」这条路，携手开创新局。 为了目标而联手的两人，将会经历什么样的感情变化？ 这绝对是剧迷们最关心的焦点！



看点三：超越浪漫的「关系性」戏剧

以成熙周和李莞大君为中心，剧中展现了错综复杂的人际关系。 国务总理闵郑佑，原本与两人关系亲近，却因为契约婚姻而出现裂痕; 尹苡廊大妃为了守护王室，与李莞大君形成对立关系。 再加上成熙周的秘书室长都惠晶、李莞大君的辅佐官崔贤，各种不同的关系线交织在一起，让剧情张力满满。 竞争、合作、友情交错的叙事，将成为另一个精彩看点。



《21世纪大君夫人》将於 4 月 10 日晚间 9 点 40 分首播，海外由 Disney+ 独家上线。



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