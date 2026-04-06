《21世纪大君夫人》发布会 IU 重提往事：「曾和我闺密劈腿的边佑锡，10年后我们以帅气角色重逢了」
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《21世纪大君夫人》发布会 IU 重提往事：「曾和我闺密劈腿的边佑锡，10年后我们以帅气角色重逢了」

韩剧   2026年4月6日   星期一14:28   Mico  

IU、边佑锡（封面图源：TVDaily）

6 日，MBC 全新金土剧《21世纪大君夫人》在首尔江南区朝鲜皇宫酒店举行发布会。导演朴峻华，以及演员 IU、边佑锡、孔升妍、鲁常泫、刘秀彬、李妍等人出席了活动，海外由 Disney+ 独家播出。

（图源：TVDaily《21世纪大君夫人》）
（图源：TVDaily《21世纪大君夫人》）
（图源：TVDaily《21世纪大君夫人》）
（图源：TVDaily《21世纪大君夫人》）
（图源：TVDaily《21世纪大君夫人》）

《21世纪大君夫人》以 21 世纪的君主立宪制为背景，讲述一名拥有一切、却因身分只是平民而感到郁闷的财阀女子，以及身为皇子、却什么也无法拥有而感到悲伤的男子，两人打破身分限制、开创命运的浪漫故事。
（图源：Disney+《21世纪大君夫人》）

剧中，IU 饰演平民出身的庶女「成熙周」，她不仅拥有美丽外貌、过人的头脑，还具备强烈的胜负欲与优秀的经营能力；边佑锡则饰演「理安大君」，虽然年幼的王世子在位，他实际上引领著王室，但因为身为王室次子，只能隐藏自己、低调生活。
边佑锡、IU（图源：TVDaily）
边佑锡、IU（图源：TVDaily）
边佑锡、IU（图源：TVDaily）

IU 与边佑锡自 2016 年播毕的电视剧《步步惊心：丽》后，时隔 10 年再次合作。
边佑锡、IU（图源：TVDaily）
边佑锡、IU（图源：TVDaily）

边佑锡表示：「其实我们以前就合作过，默契也是从那时候延续下来的。透过这部作品，把 10 年累积的默契更长时间地展现出来，真的很好。在拍摄现场 IU 也让人很放松，气氛很有趣，在演技上也给了我很大的帮助。」
边佑锡（图源：TVDaily）
边佑锡（图源：TVDaily）
边佑锡（图源：TVDaily）

IU 则笑说：「（边佑锡）带著要把当年的过错加倍洗清的决心，带著非常帅气的角色回来了。10 年前在《步步惊心：丽》中，他是和我最好的朋友劈腿的男朋友。10 年后又有机会在戏剧里长时间合作。」
IU（图源：TVDaily）
IU（图源：TVDaily）

此外，IU 也表示：「就像准备了 10 年的人一样，我们几乎没有尴尬的时刻。虽然这 10 年之间并没有持续联络，但相处起来还是很自在。刚好在满 10 年的时候一起合作，也让我觉得 10 年后如果再一起拍作品也不错。如果以 10 年为周期合作，感觉也能看到彼此的成长。」
IU（图源：TVDaily）
边佑锡、IU（图源：TVDaily）

另一方面，《21世纪大君夫人》将於 4 月 10 日晚间 9 点 40 分首播，海外由 Disney+ 独家上线。

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