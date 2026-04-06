《21世纪大君夫人》发布会 IU 重提往事：「曾和我闺密劈腿的边佑锡，10年后我们以帅气角色重逢了」

6 日，MBC 全新金土剧《21世纪大君夫人》在首尔江南区朝鲜皇宫酒店举行发布会。导演朴峻华，以及演员 IU、边佑锡、孔升妍、鲁常泫、刘秀彬、李妍等人出席了活动，海外由 Disney+ 独家播出。











《21世纪大君夫人》以 21 世纪的君主立宪制为背景，讲述一名拥有一切、却因身分只是平民而感到郁闷的财阀女子，以及身为皇子、却什么也无法拥有而感到悲伤的男子，两人打破身分限制、开创命运的浪漫故事。



剧中，IU 饰演平民出身的庶女「成熙周」，她不仅拥有美丽外貌、过人的头脑，还具备强烈的胜负欲与优秀的经营能力；边佑锡则饰演「理安大君」，虽然年幼的王世子在位，他实际上引领著王室，但因为身为王室次子，只能隐藏自己、低调生活。







IU 与边佑锡自 2016 年播毕的电视剧《步步惊心：丽》后，时隔 10 年再次合作。





边佑锡表示：「其实我们以前就合作过，默契也是从那时候延续下来的。透过这部作品，把 10 年累积的默契更长时间地展现出来，真的很好。在拍摄现场 IU 也让人很放松，气氛很有趣，在演技上也给了我很大的帮助。」







IU 则笑说：「（边佑锡）带著要把当年的过错加倍洗清的决心，带著非常帅气的角色回来了。10 年前在《步步惊心：丽》中，他是和我最好的朋友劈腿的男朋友。10 年后又有机会在戏剧里长时间合作。」





此外，IU 也表示：「就像准备了 10 年的人一样，我们几乎没有尴尬的时刻。虽然这 10 年之间并没有持续联络，但相处起来还是很自在。刚好在满 10 年的时候一起合作，也让我觉得 10 年后如果再一起拍作品也不错。如果以 10 年为周期合作，感觉也能看到彼此的成长。」





另一方面，《21世纪大君夫人》将於 4 月 10 日晚间 9 点 40 分首播，海外由 Disney+ 独家上线。

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