刘在锡遭爆「李小龙身材」！边佑锡认证：一起洗澡过，真有腹肌

「国民MC」刘在锡最近被搭档边佑锡大爆料，惊传拥有「李小龙等级」的惊人身材，让现场来宾IU当场吓傻！

日前的YouTube节目《命运是藉口Go》中，MBC金土剧《21世纪大君夫人》（Dinsey+同步更新）的主演IU与边佑锡担任嘉宾，聊到运动话题时，边佑锡突然话锋一转，直接对刘在锡的身材开呛（称赞）。

边佑锡先是分享自己健身的心得：「有持续运动的时候，食量会变大、身体反而会变壮; 但没运动的时候，体型就会一直缩小，姿势也会有点歪掉。」刘在锡听了忍不住伸手摸他的肩膀，羡慕地说：「这种肩膀真的太让人羡慕了，就是那种包包不会滑下来的肩膀对吧？ 我们梦寐以求的肩膀啊。」



没想到边佑锡立刻回敬：「哥你的身材才真的超好！我们一起洗过澡，我真的亲眼看到，你的身体很厉害，有腹肌，还有背阔肌。」一番话让IU瞪大眼睛惊呼：「真的有六块肌吗？」一旁的梁世灿马上补枪：「就是李小龙身材啦！」边佑锡也点头附和：「真的，就是李小龙那种体格。」虽然刘在锡谦虚地说「没那么夸张」，但IU立刻吐槽：「但你也没有否认得很彻底，感觉你有默默接受耶。」全场笑翻。



梁世灿再加码：「因为他本人很满意啊！」边佑锡也开玩笑说：「在锡哥的眼神就在告诉我『再讲多一点』。」最后刘在锡满脸得意地对著边佑锡说：「佑锡啊，做得好。」逗得全场哈哈大笑。



刘在锡最近在MBC《玩什么好呢？ 》中曾公开自己的身高178公分、体重仅60.5kg，当时就已经引发讨论。 如今透过边佑锡的「洗澡亲眼认证」，让大家更加好奇这位国民MC隐藏版的精实好身材。



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