《黑暗荣耀》廉惠兰遭 AI 「盗脸」拍片！神情语气精准复刻乱真，经纪公司怒炸：从未授权

曾出演《黑暗荣耀》、《苦尽柑来遇见你》等多部大作的实力派演员 廉惠兰，近日惊传肖像遭人工智慧（AI）非法使用的恶性侵权事件。 所属经纪公司 Ace Factory 於 31 日发表严正声明，强调该 AI 影片是在未经许可、且演员完全不知情的情况下恶意制作，引发南韩演艺圈高度关注。

毛骨悚然：AI 电影「假廉惠兰」演技近乎乱真

近日网上出现了一部名为《抄表员》（검침원）的 AI 电影，主角赫然竟是廉惠兰。 该片利用尖端 AI 演算法，不仅精准还原了廉惠兰特有的细腻神情，连视线流转、肢体惯性动作、甚至声音都模仿得维妙维肖，让不少影迷第一时间以为误是她本人参与拍摄的新作。

该片声称已获得实力派演员 廉惠兰 的许可，引发网民惊叹「生成式 AI 技术已经进化到这种地步了吗？」但据韩媒采访证实，廉惠兰本人及经纪公司对此「完全不知情」。



官方发火：从未进行协商 遭采访后急下架

廉惠兰的经纪公司 Ace Factory 相关人士向媒体表示：「本公司确认了廉惠兰演员的肖像被无端利用在 AI 影片中。 我们对於该影片的制作从未进行过事前协商或许可。」据悉，在媒体介入采访后，该影片已迅速转为非公开状态。

业界相关人士指出：「这次事件明确揭示了 Deepfake 技术的巨大传播力，以及其背后潜藏的侵权危险性。」这将成为韩国生成式 AI 渗透内容制作产业过程中，最具代表性的反面教材与被害案例。



下月强势回归：正版廉惠兰入围远东影展

廉惠兰自 2004 年舞台剧出道以来，凭藉扎实演技横跨影视两界，出演了多部经典韩剧和韩影，包括《孤单又灿烂的神-鬼怪》、《机智牢房生活》、《黑暗荣耀》、《驱魔面馆》、《花漾奶奶秀英文》、《徵人启弑》等等。

虽然卷入 AI 盗用风波，但廉惠兰本人的演艺行程依然满档。 由她主演的电影新作《我的名字》深度探讨 1949 年济州岛的沉重历史与母子情怀，已正式入选第 28 届乌迪内远东影展（Udine Far East Film Festival）主竞赛单元，并定档於下个月 15 日正式上映。



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