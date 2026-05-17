少女时代Tiffany♥卞耀汉婚后甜蜜藏不住！IG互留爱心放闪，卞耀汉贴文选妻子新歌当BGM太有爱

这对婚后也太闪了吧，真的需要墨镜 XD

卞耀汉（卞约汉）近日透过 IG 分享多张近照，不只公开了穿著各式西装的帅气模样，也曝光了私下日常。特别的是，他在贴文中选用妻子 Tiffany 近日发行的新曲〈Summer's Not Over〉作为背景音乐，意外替新歌做了一波甜蜜宣传。而 Tiffany 不但亲自按下「赞」，还在留言区留下爱心表情，互动立刻引发粉丝关注。



不只如此，卞耀汉先前看到 Tiffany 出演 KBS《The Seasons－成始璄的耳膜男友》演唱〈Summer's Not Over〉的影片时，也特地留下爱心表情支持，两人自然又温暖的互动，让不少粉丝看了都忍不住嘴角上扬。

这也让网友纷纷直呼：「卞耀汉也很会唱歌，总有一天能看到合唱吧」、「太甜了」、「但其实到现在都不敢相信，觉得很神奇」、「我很喜欢这样的」、「美英啊～你幸福就行了」、「Tiffany 真漂亮」、「哦莫哦莫」、「两个人真的很配」等等，反应相当热烈。

两人因合作 Disney+ 原创影集《逆贫大叔》结缘，於去年12月以结婚为前提公开认爱，并於月今年2月完成结婚登记，正式成为法律上的夫妻。至於婚礼，目前尚未确定日期，所属社则透露，正慎重考虑以邀请家人一起分享感谢心意的小型礼拜形式进行。



另外，Tiffany 将从6月起登上音乐剧《柔美的细胞小将》舞台，饰演女主角「柔美」。她近日出演电台节目时，也分享了自己与角色越来越相似的日常，笑说原作网漫已经追到300多话，甚至不知不觉开始天天穿条纹衣服，晚上还会点辣炒年糕、吉拿棒和草莓奶油鲷鱼烧来吃，感觉自己正慢慢变成柔美本人。而卞耀汉主演的新作《剃须刀》以及《老千》系列第四部《老千4：恶魔之歌》也预计将於今年上映。



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