孝渊独居少时宿舍20年没搬走！ 感谢SM「不用付房租」 自爆惊人坪数

少女时代成员孝渊最近上节目，透露自己至今仍住在团体宿舍，而且一住就是20年，引发全场惊呼。 她不仅大赞公司SM娱乐「真的很好」，更坦言自己不用付半毛房租，让主持人刘在锡听了大开玩笑说：「简直可以把你当成『传奇级偶像房客』了！」

孝渊、俞利、秀英日前一起作客tvN综艺《刘Quiz On The Block》，聊到宿舍生活时，孝渊被爆料已经在少时宿舍住了整整20年。 她赶紧解释：「我其实不是刻意要留下来，只是不知不觉间，成员们一个一个搬走，就剩我还在那边。」



刘在锡一听忍不住说：「你现在根本是『20年资历的偶像宿舍管理人』，这种事情完全可以上《世界真奇妙》吧！」还问她是不是住很大，孝渊老实笑回：「是还满宽敞的啦。」俞利更在旁边补枪：「真的超大，差不多快50坪。」



孝渊接著开玩笑说：「我们公司是不是很不错？ 为了双赢，我们也努力跑海外巡演，不能只占公司便宜啊。」至於刘在锡追问「要不要像缴月租那样付钱？」她立刻摇头笑说：「我一毛都不用付，我只要尽全力工作就好。 每次进宿舍都心怀感激，还会说『谢谢你让我住这里』。」



她还透露，俞利偶尔还是会回来住，团员们聚会也常在宿舍碰面，「俞利的床到现在都还在。」刘在锡听了幽默比喻：「好像嫁出去的女儿一样，你（孝渊）就是那个守在家里的妈妈。」孝渊也顺势搞笑回应：「对，都是我一个一个把她们送出去的啦！」

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