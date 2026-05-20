兼顾学业与偶像活动！「财阀千金」ALLDAY PROJECT Annie 哥伦比亚大学毕业，Tarzzan 亲赴现场祝贺！

恭喜 Annie！也期待她接下来的活动啦！

ALLDAY PROJECT 成员 Annie（文徐允）於19日（当地时间）在美国纽约举行的哥伦比亚大学毕业典礼直播画面中现身。公开影片里，她身穿浅蓝色毕业袍与学士帽，以灿烂笑容和自信步伐登上舞台，满满明星气场瞬间吸引众人目光。



当 Annie 的名字被叫到时，她也走上台与校方握手完成授证。身为偶像的她，还特地对著转播镜头大喊：「DAY ONE（粉丝名）我爱你们！」向粉丝传递满满心意，让不少粉丝都直呼又惊喜又感动。而成员 Tarzzan 也亲自到场献上祝福，展现暖心团魂。

애니 컬럼비아졸업식 불려나가는중인데 카메라개잘찾아ㅋㅋㅋㅋㅋ현역아이돌기개ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/20cA69TVpf — mio (@miomio_fr) May 19, 2026

타잔이 옆에서 타잔하고있으면 애니언니 같이 타잔해주는거 ㅈㅉ끼리끼리잘논다싶음 pic.twitter.com/szzzTlcNZd — 나잇 (@adp_night) May 19, 2026



其实在此之前，Annie 也上传穿著哥伦比亚大学毕业袍拍摄 challenge 影片，当时便引发热烈讨论。粉丝也纷纷留言：「恭喜」、「迫不及待想看到你回到成员们身边」、「我爲你感到非常骄傲」、「好漂亮」、「姊姊真的好帅气」、「毕业快乐，这几个月辛苦了」等等。

另一方面，Annie 是新世界集团总括会长李明熙的外孙女，同时也是副会长郑有庆的长女。她从小学时期便赴美留学，并於哥伦比亚大学主修艺术史与视觉艺术。

去年以 ALLDAY PROJECT 成员身份正式出道后，Annie 一直在演艺活动与学业之间兼顾，期间虽曾短暂休学，但於2026年春季学期复学，顺利完成最后一学期课程并参与团体既定行程。如今顺利毕业后，也将正式展开更全面的演艺活动，让粉丝们都相当期待。



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