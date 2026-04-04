TXT 秀彬游宿雾惨遭「坐地起价」！运将索要 3 倍车资被录下，菲国官方重锤惩处：别丢菲律宾人的脸

人气男团 TOMORROW X TOGETHER （TXT）成员秀彬近日公开菲律宾度假 Vlog，本想分享旅游趣事，没想到竟意外记录到当地计程车司机「坐地起价」的离谱过程！影片曝光后引发菲律宾官方高度重视，目前已介入调查并痛斥该司机是「无耻之徒」。

TXT 官方频道 1 日上传影片《秀彬非常开心也辛苦的休假》，秀彬与好友飞往宿雾放松。 出发前，秀彬还自信满满表示，曾到过该岛的队友太显曾传授「防坑密技」，若要价太高就「先发火再说」。

两人查阅 APP 得知从机场到酒店的车资约 300 披索，虽司机开价 500 披索，但因疲累仍决定上车。 不料车才刚开，司机竟以「汽油比较贵」为由，无赖要求涨到 1000 披索！秀彬朋友立刻与之理论，好脾气的秀彬也忍不住对司机大吼：「呀！」，这才让司机缩回去。 秀彬更对著镜头喊话：「大家听到了吗？ 我要举报喔！这段别剪掉。」



更扯的是，抵达住所后，司机竟食髓知味再次索要 1000 披索，所幸秀彬两人意志坚定，最后坚持只付当初谈好的 500 披索，才惊险结束这段令人心累的行程。



影片公开后，菲律宾粉丝感到既抱歉又愤怒，当地粉丝团「MOA Cebu」立即向陆路运输特许经营和监管委员会 （LTFRB）提交投诉。 委员会初步调查后，目前指控该司机试图诈骗秀彬，已责令该运营商交出计程车牌照和司机驾照、责令该司机暂停营运，否则将以违反《公共服务法》和诈欺罪对司机和营运方提起刑事诉讼。委员会主席更震怒痛批：「这与菲律宾人的品格不符，是无耻之徒的行为。 不要以贫穷为藉口，我们很多同胞恪守规则，不会欺骗他人。」



The Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) has issued a show cause order against a taxi operator over the alleged attempt to scam K-pop idol Choi Soobin in Cebu.



Read more:https://t.co/fUe5XrgOkQ — GMA News (@gmanews) April 3, 2026

目前该 Vlog 下方涌入大批菲律宾网民留言，除了向秀彬致歉，也随时更新调查进度：「当地市民都感谢秀彬揭露这种歪风」、「我们也受够这种害群之马了」。

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