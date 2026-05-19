《21世纪大君夫人》砸 300 亿翻车！导演掩面痛哭公开道歉：是我无知害IU、边佑锡陷舆论泥潭

《21世纪大君夫人》日前虽创下高收视大结局，但包括男女主角 边佑锡 与 IU（李知恩）在内的所有演员，却未如其它热播剧一样接受剧终采访，疑似顾忌压力舆论而集体「封口」。 今日（19 日），导演 朴峻华 终於打破沉默，正式出面直面媒体，更在镜头前数次低头、掩面痛哭。

300亿大制作踩历史地雷！「诸侯冕冠、中式茶道」惹怒全韩网

《21世纪大君夫人》在开播前凭藉 IU 与边佑锡的「世纪梦幻连动」吸睛无数，谁知后期却接连踩中「东北工程（指中国试图将韩国历史纳入其边疆史的历史争议）」的政治地雷，包括：即位典礼配戴诸侯用的「九旒冕冠」、全场臣子高喊「千岁」而非「万岁」，被轰自我降格成附属国; IU 与孔升妍对谈时使用中式茶道; 大妃跪在草席上向晚辈理安大君请罪; 抹黑真实历史人物文孝世子等等。最终，主演IU和边佑锡都发表了正式道歉声明。



对此，朴导演激动澄清剧中礼制绝无参考日本，坦言服化道其实是借鉴了欧洲王室、美剧《柏捷顿家族：名门韵事》以及少女漫画。 编剧本意是想打造一个「假设没有经历日治时期和韩战、完好维持了 600 年的朝鲜王朝」，角色则以历史上的首阳大君（朝鲜世祖）作为原型，在撰写时也找了专家考证，未料却与大众的历史认知产生巨大心理落差。



导演道歉：是我的无知害了演员！

提及全网出征的「千岁」镜头，朴导艰难地说：「我们确实有谘询专家。 但在拍摄时，一心想著呈现朝鲜王朝风貌，反而深陷进考证的泥潭。 这完全是我个人的无知！ 如果当时把焦点放在『如何描绘自主独立国家的面貌』，而不是即位典礼的形式，结果会不会不一样？」

提到 IU 与边佑锡等主演，导演更愧疚不已：「演员们齐心协力付出血汗泪，得到的不是赞赏，反而因为剧组的失误而身陷舆论泥潭，我无比心痛和愧疚...」导演强调，IU和边佑锡都给出了超出期待的演技，完美诠释了角色心路历程与真情爆发的瞬间，希望两人的付出能得到大众的认可。



澄清「中式茶具、拒穿韩服」内幕：纯粹为了画面功能性

至於被骂爆的「中式茶具」，导演解释只是出於画面功能性的选择，选用了比较有设计感的现代式茶具; 而剧中 IU 拒绝穿韩服，也是为了突显她与固守传统的大妃之间的对立人设。 导演表示，拍摄这部剧本想给观众带去幸福和疗愈，没想到反而令大家感到不适，如今他和编剧都陷入深深的痛苦与后悔之中。



导演在受访过程中不断重复说著「对不起」，最终掩面痛哭，眼泪完全止不住：「对於那些一直以来喜爱这部戏，如今却感到不舒服的观众们，真的非常对不起。」

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