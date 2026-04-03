金宣虎、金伦奭梦幻连动！《议员大人保佑》下周正式开镜，安恩真、柳炅秀加盟卡司太惊人

真的是令人耳目一新的梦幻组合！金宣虎加上国宝级影帝金伦奭（金允锡），再加上大势演员安恩真与柳炅秀（刘庆秀），单是开拍消息就让人感到期待了！

根据《每日经济 Star Today》3 日独家采访报导，tvN 新剧 《议员大人保佑》（의원님이 보우하사）已完成剧组见面会，确定将於下周正式投入拍摄。

剧情看点：穿越鬼魂助攻 政治小白逆袭国会

《议员大人保佑》改编自同名人气网路小说，设定既奇幻又热血。 剧情讲述「政坛老江湖」六连霸议员具英镇，在 2008 年自杀后化为鬼魂，竟穿越回 10 年前的 1998 年苏醒。 具英镇发现，全韩国只有25 岁的 9 级基层公务员「车载林」能够看到自己，於是下定决心与他联手，展开一场占领国会的搭档搭档大戏。



梦幻卡司：金宣虎化身政坛超新星 影帝金伦奭变身「背后灵」

金宣虎饰演「车载林」，原本是对政治一窍不通的小公务员，在收留具英镇的鬼魂后，如超新星般强势闯入政坛，并与现实中活著的具英镇议员展开政治对决。 金伦奭饰演「具英镇」，曾是曾权倾一时的政治家，但在没落后结束生命，化为鬼魂回到 10 年前，与车载林展开改写命运的合作。



此外，大势女星安恩真将特别出演具英镇的女儿「具承熙」一角，演技派柳炅秀则饰演与具英镇议员有著紧密关联的核心人物。



顶级制作：朴信宇导演 × 权宗冠编剧 品质保证

本剧执导重任交给了曾打造《嫉妒的化身》、《虽然是精神病但没关系》、《男朋友》、《未知的首尔》的名导朴信宇，剧本则由《认罪之罪》编剧 权宗冠 操刀。 名导配名编，加上这套「演技天花板」的阵容，绝对是质感与收视的双重保证。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻