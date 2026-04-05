【韩网热议】对粉丝们来说超冲击！今年上半年离开SM的BoA与Mark，网友：真的震惊

最近，the qoo 出现一篇标题为「对粉丝们来说很冲击今年上半年离开 SM 的2名歌手」的文章，掀起热烈讨论，而这两位正是 BoA（宝儿）和 Mark。

首先是 BoA，她在2025年12月31日正式结束与SM长达25年的合约。BoA 於2000年以满 14 岁出道，作为女 SOLO 歌手一直占据顶尖地位，不仅在韩国，她在日本市场也取得独一无二的成功，被誉为「亚洲之星」，在 K-POP 全球扩张历程中留下深刻足迹。如今，她选择以个人企划公司「BApal娱乐」继续音乐之路，开启全新篇章。



接著是 NCT 核心成员 Mark，他在2026年4月8日结束了与SM长达10年的合约，并同步退出 NCT 127、NCT DREAM 等所有 NCT 相关团体活动。Mark 自出道以来展现的才华与努力一直深受粉丝喜爱，他的未来动向自然成为关注焦点。



两位艺人离开 SM 的消息在粉丝圈掀起热烈讨论，the qoo 单篇留言数皆突破 1000 则，也让这件事最近又被拿出来讨论，韩网友纷纷表示：「BoA 确实很震惊」、「BoA 是 SM 的象徵性存在，真是令人震惊啊」、「我个人觉得是 BoA 和泰民」、「虽然不太了解 NCT，但知道 Mark 是主要成员，所以被吓到了」、「对 NCT 粉丝来说应该是个冲击吧」、「李秀满都离开了，有什么好震惊的」、「不敢相信 NCT 里没有 Mark 了」、「我还以为 BoA 会一直待在 SM」等。

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