「布裘」爱女希洛杀入 K-Pop！惊喜出演多荣新歌 MV，隐姓埋名试镜成功：神基因帅翻全场

这绝对是 2026 年 K-POP 与好莱坞最强大的跨界联动！好莱坞巨星安洁莉娜・裘莉（Angelina Jolie）与布莱德・彼特（Brad Pitt）的大女儿——希洛・裘莉（Shiloh Jolie），惊喜现身於 宇宙少女（WJSN）多荣 的个人单曲《What's a Girl to Do》MV 预告，瞬间引发全球粉丝疯传！

背头、蕾丝、大耳环 19 岁希洛帅气喷发

多荣近日公开全新个人单曲《What's a Girl to Do》的预告影片，与多名西方舞者一起展现犀利舞步。 眼尖网友发现，其中一名女子的面容十分眼熟，正是现年 19 岁的希洛！影片中，希洛梳著俐落背头，身穿棕色蕾丝上衣搭配浮夸大耳环，深邃五官与叛逆气质简直完美复制 1991 年时期的裘莉，让网民惊叹：「这神基因真的太强大！」



希洛凭舞技实力录取 Starship 全程被蒙在鼓里

更令人惊讶的是这次合作的背后故事。 据悉，多荣所属经纪公司 Starship 当时在美国进行公开试镜，希洛是以专业舞者身分报名，并凭藉实力脱颖而出。 在整个选角及拍摄期间，希洛完全没有透露身世，工作人员压根不知道她就是「布裘」的女儿，超狂实力派作风赢得一片赞赏。



Like Mother, Like Daughter.



Shiloh Jolie Angelina Jolie pic.twitter.com/nQOvFpZo59 — Janky Entertainment News (@trustmysauce) April 4, 2026

去父姓改名「Jolie」 舞技获编舞家认证

作为布莱德彼特与裘莉的第一个亲生孩子，希洛从小就在镁光灯下成长。 2016 年父母离婚后由裘莉抚养，她在 2024 年正式申请去掉父姓「彼特（Pitt）」，法律姓名改为 Shiloh Jolie。



希洛私下已秘密习舞多年，更是舞团「Culture」的活跃成员，连名编舞家 Lil Kelaan Carter 都曾公开盛赞她的律动「简直疯了（Crazy）」。



希洛在多荣新歌中展现的高难度舞技，预计将成为 4 月份全球乐坛最火烫的话题。 这部跨国合作的完整版 MV 将於 4 月 7 日正式上线。



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