ENHYPEN回来了！ 第四次巡演’BLOOD SAGA’ 10月登陆澳门

K-pop人气男团ENHYPEN，自选秀节目《I-LAND》开始已经散发强大魅力，出道不足一年，已经凭〈Drunk-Dazed〉夺下韩国三台冠军歌曲的荣誉，每次来到香港或澳门均掀起热潮。因此，主办单位iMe今天正式宣布，ENHYPEN的第四次世界巡回演唱会ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN MACAU，将在2026年10月17及18日於澳门GALAXY ARENA隆重举行。

由JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、JUNGWON和NI-KI组成的ENHYPEN一直都对港澳ENGENE（粉丝名称）非常爱护。除了在去年底出席了香港举行的《MAMA》颁奖礼外，今年初推出最新的第七张迷你专辑《THE SIN: VANISH》时，更特地来港举行新专辑发布活动与歌迷见面。值得留意是ENHYPEN特别选了澳门，作为他们这次巡演，除首尔外的亚洲第一站，足以证明他们也十分想念港澳ENGENE。





同时为了跟观众们拉近距离，让他们感受ENHYPEN的强劲音乐，这次演出更特别为购买$1,999 VIP门票的乐迷，预备了最近距离的STANDING摇滚区位置，同时又保证独享观看彩排环节，令你不会错过跟ENHYPEN的每一个重要时刻。难怪自公布票价和福利后，随即引来网上的热烈讨论。



想好好把握ENHYPEN这一次的澳门站巡演，作为歌迷的你，便要记住ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN MACAU门票，将於5月15日星期五中午12时至下午7时进行ENGENE会员预售，至於公开发售则在5月16日星期六中午12时起，分别在大麦网、Fantopia和银河票务开始，票价分为$1,999（企位或座位）、$1,799、$1,499、$1,199和$799。如想知道更多ENHYPEN澳门演唱会消息，可留意主办单位的社交平台更新，以及新闻公布。





ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN MACAU

演出日期：2026.10.17 SAT 7:30PM & 2026.10.18 SUN 6:30PM

演出地点：澳门GALAXY ARENA

ENGENE会员预售：2026.05.15 (FRI) 12:00 - 19:00

公开发售：2026. 05.16 (SAT) 12:00



购票平台：

大麦网 : https://detail.damai.cn/item.htm?id=1046746675554

Fantopia : https://www.fantopia.io/events-tickets?eventsKey=vfqnh5dl

银河票务 : https://www.galaxyticketing.com/

票价：MOP 1,999 STANDING or SEATED / 1,799 / 1,499 / 1,199 / 799

主办单位：iMe





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