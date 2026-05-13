《稻草人》第7集反转再反转收视冲6.5%！30年连环杀人魔真相曝光，全网傻眼

ENA月火剧《稻草人》第7集冲击连连、反转再反转，真的让观众看到头皮发麻！从宋建熙饰演的李起范含冤获释后却离奇死亡，到李熙俊饰演的角色真实身分终於揭晓，完全猜不透的剧情发展加上爆炸性结尾，让收视率直接飙出佳绩。根据尼尔森韩国统计，《稻草人》第7集全国收视率冲上6.5%，首都圈也有6.1%（付费住户基准），再创新高！

刑警姜泰柱（朴海秀 饰）原本怀疑林锡万（白承桓 饰）是新的嫌疑人，但在展开调查之前，他先设法取得了李起范（宋健僖 饰）被非法逮捕的目击证词，成功帮他洗刷冤屈。姜泰柱更发现林锡万的血型和放射性同位素分析结果都跟凶手吻合，逼得车恃颖（李熙俊 饰）不得不改变侦查方向。 林锡万随后被以连环杀人嫌疑逮捕，李起范也终於获释。

没想到正当大家以为迎来圆满结局时，李起范竟然在哥哥接他回家的路上突然死亡。 死因是长期被监禁、殴打、刑求导致的器官损伤引发败血症。 原本应该开心的团聚场面，直接从喜事变丧事。 家属和吊唁宾客全都把矛头指向姜泰柱，怒吼「是你害死他的！」同时间，车恃颖的母亲也过世了。 但跟李起范充满悲伤的葬礼完全不同，车家的丧礼竟然华丽又气氛融洽，大家有说有笑像在开派对。



姜泰柱看著这一幕，童年创伤再度被唤醒。 最后他对著这片欢乐景象，在意识模糊中说出内心话：「起范啊，这里是派对。 没有罪恶感、没有悲伤，大家笑著吵闹。 你已经被这些害死你的人遗忘了。 所以不要原谅任何人，连在你面前无力屈膝的我也是...」这段独白充满后悔与愤怒。

片尾彩蛋投下震撼真相。 姜泰柱质问30年后终於落网的连环杀人犯「李俑遇」：「你从来没有被发现过吗？ 起范不知道你是凶手吗？」镜头一转，画面中出现的竟然是哥哥李起宦（丁文晟 饰）。 不仅如此，李起宦在临死前还对弟弟叮嘱：「起范啊，顺英不行。」这才发现，原来真正的连环杀人犯根本不是李俑遇，而是李起宦本人。



《稻草人》讲述一名调查连环杀人案的刑警，被迫跟自己最痛恨的嫌犯展开意想不到的合作关系，是一部犯罪调查惊悚剧，口碑持续发酵中。

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