BTS 第七次登顶 Billboard Hot 100 再写新历史！〈SWIM〉席卷全球榜单～

【最新影片】BTS 防弹少年团 再次把自己的名字刻在美国 Billboard 告示牌榜单的最顶端。继「Billboard 200」之后，他们也在「Hot 100」拿下冠军，再次展现席卷全球的强大影响力。

31日，美国音乐专业媒体 Billboard 在官方网站公开的榜单预告文章指出，BTS正规5辑《ARIRANG》的主打歌〈SWIM〉直接空降主榜单「Hot 100」（4月4日榜）冠军。继〈Dynamite〉、〈Savage Love (Laxed - Siren Beat) (BTS Remix)〉、〈Life Goes On〉、〈Butter〉、〈Permission to Dance〉、〈My Universe (Coldplay X BTS)〉之后，成为团体生涯第7首冠军歌曲。



同时，〈SWIM〉也成为「Hot 100」历史上第1190首冠军曲，并且是第89首空降即登顶的歌曲。这在所有冠军歌曲中仅占约7%，属於相当罕见的纪录。



Billboard表示：「继1971年至1979年间创下9首冠军曲纪录的比吉斯（Bee Gees）之后，时隔近半世纪再次诞生拥有如此多冠军曲的团体。」此外，BTS自1958年8月「Hot 100」榜单创立以来，成为拥有第5多冠军曲的团体。根据统计，团体冠军曲最多的是The Beatles披头四乐团（20首），接著是Supremes（12首）、Bee Gees、The Rolling Stones（8首），以及BTS。



〈SWIM〉於本月20日发行，截至26日的统计数据显示，歌曲累积1530万次串流播放、2580万次电台听众收听，以及15万4000张数位与实体单曲销量。

在Billboard「Streaming Songs」榜中以第2名进榜，刷新团体自身最高纪录；在「Radio Songs」榜则以第18名出道，这也是团体历来最高的进榜名次。至於「Digital Song Sales」榜则拿下第1名，成为BTS在该榜的第13首冠军曲，也让他们成为拥有最多冠军曲的团体。



BTS透过所属公司BIGHIT MUSIC分享感想：「在历经3年9个月的漫长等待后推出的专辑，能够获得『Billboard第1名』这份巨大荣耀，真的非常感激。除了始终给予无限爱与支持的ARMY，也衷心感谢所有聆听我们音乐并与我们分享情感的人们。」



他们接著表示：「在准备新专辑的过程中，我们思考如何把许多人都能共鸣的普遍情感放进音乐里。主打歌〈SWIM〉正是一首在困境中仍然鼓励大家继续前进的歌曲。我们希望这首歌能跨越国界，为更多人带来一点勇气与安慰。谢谢大家长久以来不变的信任与支持，未来我们也会以真心制作音乐来回报大家。」



Billboard於30日公开的榜单预告中也指出，《ARIRANG》同样登上主专辑榜「Billboard 200」（4月4日榜）冠军。BTS同时称霸「Billboard 200」与「Hot 100」，是继2020年迷你7辑《BE》与主打歌〈Life Goes On〉之后，时隔约6年再次达成的纪录。

至今能在同一周同时登上两大榜单冠军的歌手，包括Taylor Swift、Ariana Grande、Justin Bieber、Drake等。BTS也再次与这些顶级音乐人并肩而立，成为感动全球音乐粉丝的代表性音乐人。



另一方面，《ARIRANG》由房时爀议长担任整体制作人。专辑将许多人都能共鸣的普遍情感融入音乐之中，因此获得广泛喜爱。主打歌〈SWIM〉描绘在人生的浪潮中不停止、持续向前游去的意志，由RM负责主要作词，写下「现在的BTS」最真诚的故事。



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