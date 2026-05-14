辑百万销量「怪物新人」ZEROBASEONE金地雄 7月办首个澳门见面会

接连横扫多个新人奖，被称为「怪物新人」的ZEROBASEONE金地雄宣布将於2026年7月11日(星期六)假澳门新濠影滙综艺馆举行由D-SHOW主办的「2026 KIM JI WOONG FANMEETING [TAKE 1 : Unique Story] in Macau」个人见面会！

金地雄出身选秀节目《Boys Planet》，并脱颖而出以ZEROBASEONE成员出道。而作为 ZEROBASEONE年纪最大的成员，他不仅展现出稳定领导力，也凭藉细腻个性与高颜值，在韩国与海外市场累积大批人气。

自2023年正式出道后，ZEROBASEONE几乎以怪物新人之姿横扫各大音乐市场，首张专辑《Youth in the Shade》创下百万销量纪录，刷新K-POP新人男团纪录，并接连横扫各大颁奖典礼新人奖，接连拿下MAMA、金唱片、首尔歌谣大赏等重要颁奖典礼新人奖，被誉为「五代男团最强怪物新人」。除此以外，ZEROBASEONE在日本、中华圈及东南亚市场尤其火热，多场粉丝见面会与演出活动门票迅速售罄，展现超高全球号召力。

而金地雄本人的演艺经历也不容小看，在加入ZEROBASEONE之前，他其实已在演艺圈默默努力多年，历经偶像活动、模特儿与演员等不同身份，始终没有放弃梦想。特别是以网路剧《甜甜的那个他》出道后，随后即凭BL剧 《风德公寓304号的事因》进一步打开国际知名度。除此之外，他亦陆续参演《坏妈妈》、《无用的谎言》、《便利店老手》及《Pro, Teen》等多部电视剧作品，以细腻的演技与自然流畅的表现力获得观众好评。近期更特别出演JTBC新剧《等待京道》，展现强烈存在感，亦预告其作为演员的正式全面发展。凭藉多元领域的活跃表现，他因此被视为兼具偶像与演员潜力的全能型艺人。而在出道前便已累积的海外粉丝群，也让他在出演《Boys Planet》期间引发高度话题与热烈支持。

这次为金地雄首次於澳门举行个人见面会，有关购票详情和粉丝福利，请密切留意后续主办粉丝专页相关公告！

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