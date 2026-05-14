结局倒数！IU、边佑锡《21世纪大君夫人》能幸福吗？观众崩溃：拜托给糖吃！

MBC金土剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步更新中）本周就要迎来最后两集，大家都超关心——「21世纪大君夫人」成熙周（IU 饰）和理安大君（边佑锡 饰）到底能不能迎来幸福快乐的结局？ 这对我们从打破身份藩篱到勇敢追爱，最后一章究竟怎么收，剧迷已经等不及了。

首先，最让人揪心的当然就是两人爱情的终点。 成熙周和理安大君一路走来历经无数危机，终於向全国人民高调宣布成为真正的夫妻。 虽然一开始只是契约结婚，但在携手克服种种难关的过程中，他们早已对彼此付出真心，互相扶持、互相应援，甜到不行。



但就在理安大君决心扛起王冠的重量后，马上又卷入意外事件，让人看得心惊胆跳。 究竟两人能否在反覆降临的悲剧中守护彼此，过上恩恩爱爱的新婚生活？ 在命运的漩涡里，他们的爱情又会走向怎样的结局？ 所有目光都集中在这对身上。

除此之外，围绕权力的政界与王室核心势力的下场也是一大看点。 总理闵郑佑（鲁尚炫 饰）发现自己一直放在心上的成熙周，其实不是因为契约而是真心爱上理安大君后，竟然选择跟曾经的好友理安大君翻脸，露出利爪只想得到熙周。 而一直被权力欲望冲昏头的父亲摆布的尹苡廊（孔升延 饰），为了不让儿子李允（金垠昊 饰）承受同样的痛苦，开始试图弥补自己曾经犯下的错误。 闵郑佑和尹苡廊这对曾经为了各自利益而联手的人，如今却走向不同的方向，他们最终会迎来怎样的结局，让剧迷超好奇。



最后，因为「大君夫妇」的契约结婚而开始改变的周边人物关系也值得关注。 成熙周和理安大君的左右手崔贤（刘秀彬 饰）与都惠贞（李妍 饰），两人感情逐渐升温，可望诞生另一对超有火花的CP。 而之前一见面就像踩在冰块上的成熙周与家人之间的关系，也在契约结婚后慢慢回温。 特别是当成熙周受到各种威胁时，爸爸成亨国（赵乘演饰）、哥哥成泰周（李在源 饰）、新大嫂韩多荣（蔡书安 饰）都开始真心担心她、照顾她，感动不少观众。



从崔贤与都惠贞的全新爱情线，到原本冷漠的成熙周家人大转变，每个角色最后会迎来怎样的结局，让人超级期待。

《21世纪大君夫人》第11集将於15日晚间9点50分播出，最终回则在16日晚间9点40分与观众见面，海外观众则可通过Disney+同步观看大结局，千万别错过！

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