《21世纪大君夫人》收视、话题「双冠王」连庄6周，「王室CP」IU、边佑锡把全球观众全圈粉！

MBC金土剧《21世纪大君夫人》（Diseny+同步更新中）收视率跟话题度双双狂飙，完全停不下来！IU跟边佑锡这对「王室CP」不仅让收视再创新高，连话题性排行榜也是牢牢占据冠军宝座，热度一路烧到全球。

根据尼尔森韩国统计，《21世纪大君夫人》第10集（9日播出）缴出亮眼成绩：首都圈13.5%、全国13.3%、2049年龄层5.6%，三大数字通通大幅上升，连续两天刷新自身最高收视纪录。不只如此，第9、10集在首都圈、全国、2049三个指标中，全都拿下周五与周六所有节目的收视冠军，收视王座坐得超稳。根据GoodData Corporation的FUNdex公布的TV-OTT戏剧话题性排行榜，《21世纪大君夫人》从开播以来从没让出过第一名。



话题性细项指标——新闻、影音、VON（社群声量）——通通都是冠军。 而在演出者话题性部份，边佑锡（饰 理安大君）拿下第1名，IU（饰 成熙周）拿下第2名，两人已连续6周稳坐最上层圈。 （2026年5月12日基准）



《21世纪大君夫人》在OTT平台的表现同样惊人。 根据全球OTT排名网站FlixPatrol，该剧在Disney+ TOP 10 TV秀类别拿下全球第3名、非英语节目第1名，而且从开播以来一直稳稳待在榜单前排。这部剧在日本、台湾、巴西、秘鲁等总共15个国家/地区夺下冠军，尤其在中南美洲特别受欢迎。 此外，韩国、墨西哥、义大利拿到第2名，瑞典、加拿大第3名，总计47个国家/地区杀进前十名。 在美国Disney+平台已经连续29天长红热播，不分中南美、北美、欧洲、亚洲，各地观众通吃。 （2026年5月11日基准）



《21世纪大君夫人》从开播前就话题不断——其实它是话题性指标统计以来，第一部在开播前两周就拿下TV-OTT戏剧话题性冠军的作品，连演出者话题性也包办第1、2名。 再加上广告全数完售的纪录，这部剧的惊人气势已经让业界高度关注。

《21世纪大君夫人》第11集将於15日晚在MBC播出，海外观众可通过Disney+同步追更。

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