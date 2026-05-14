《21世纪大君夫人》IU，在离婚危机中展现耀眼演技！从心碎离婚⮕深情吻戏演技真的太强

人气歌手兼演员的 IU 在 MBC 热门韩剧《21世纪大君夫人》中，以层次丰富的情感演技稳稳撑起整部作品的核心，这次她不只是美，眼神演技更是在创新巅峰。（海外由Disney+同步播出）

8日、9日晚间播出的《21世纪大君夫人》第9、10集中，描绘了因「大君夫妇结婚契约书外流风波」而陷入危机的成熙周（IU 饰）故事线。



剧中，熙周即使遭到大妃尹苡廊（孔升妍 饰）施压，认为契约婚姻的责任全在她身上，她依旧努力保持冷静与坚定。



尤其是她去找父亲、跪地恳求帮助的场面，细腻诠释出熙周悲痛欲绝的情绪，也让观众看得十分心疼。





此外，熙周为了守护理安大君（边佑锡 饰）所做出的决断同样令人印象深刻。她为了将所有责难揽到自己身上，冷冷宣告离婚；之后两人终於确认彼此真心，并告白「我喜欢你」的场面，更将剧情情感推向最高潮。



接著登场的吻戏，同时带来心痛与悸动感，也被评价为完成了一段极具感染力的浪漫叙事。



看看 IU 这眼神演技的截图！！



而在节目尾声，偏殿突然失火，得知理安大君被困在火场中的熙周陷入恐慌，也让剧情紧张感瞬间飙升。IU透过随情境变化的眼神与语气，大幅提升角色说服力，带动整部剧的沉浸感。《21世纪大君夫人》第11、12集将於15、16日晚间播出，海外由Disney+同步上线。



▼最新剧照：



《21世纪大君夫人》第11集将於15日晚间9点50分播出。

《21世纪大君夫人》第12集将於16日晚间9点40分播出。



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