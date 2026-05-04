Netflix《刘在锡的民宿法则》即将开播！边佑锡直呼和「大神」刘在锡合作不真实，李光洙×池睿恩曝拍摄氛围超有趣

Netflix 全新综艺《刘在锡的民宿法则！》在先前公开出演阵容时就曾掀起热烈讨论，终於要在这个月播出啦！

《刘在锡的民宿法则！》将於5月26日首播，以「初次挑战营地主人」的刘在锡为核心，搭配充满变数的李光洙、边佑锡与池睿恩，一同在营地与住宿嘉宾展开吃住玩乐的团体生活综艺。



从公开照片就能感受到现场轻松又热闹的氛围，也让人更忍不住期待这组合会擦出什么样的化学反应。不同於一般偏慢节奏的民宿综艺，本次更像大型团康活动，三天两夜行程几乎满档，从早晨任务、三餐准备，到游戏、才艺比拼与深夜谈心，全程几乎24小时不停歇。先前公开的预告也已展现满满笑点与混乱感，更让观众对节目期待值持续上升。

刘在锡表示，这次挑战营地主人让他既紧张又好奇，尤其是在与不同背景的嘉宾相处后，从陌生到逐渐熟悉，一起游戏与聊天的过程是他最印象深刻的瞬间，也希望观众能感受到「一起参与露营」的氛围。



李光洙则形容这次参与像是一段让自己暂时放慢步调的时间，从招募住宿客开始就觉得有趣，也期待与大家一起完成这段特别的经历，希望观众能从中感受到放松与童心。



近期以《21世纪大君夫人》受到关注的边佑锡，这次难得出演综艺，也让不少观众惊讶直呼「竟然可以看到他上综艺」。他表示，能与刘在锡前辈一起工作仍觉得不太真实，也很荣幸能与李光洙、池睿恩合作。这次会展现不同於戏剧作品、更自然轻松的一面，因此拍摄过程也相当愉快，希望大家会喜欢这次的新尝试。



池睿恩则提到，这次录制有种回到学生时期活动的感觉，整体氛围非常特别。住宿嘉宾之间意想不到的魅力与自然产生的化学反应，也会是节目的重要看点之一。



制作组也表示，这次在选角上特别重视「熟悉感与新鲜感」的平衡，四人之间也自然形成既像家人又像同事的默契互动，随著拍摄进行，化学反应也逐渐成形，也让人更加期待正式播出。《刘在锡的民宿法则》将於5月26日公开第1～5集，6月2日公开第6～10集，看来大家可以连笑两周了XD

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