最新海外实态调查出炉！BTS、李敏镐「神级地位」难撼动，东南亚好感度飙破 8 成：K-Pop 仍是韩流门面

韩国文化体育观光部今日（30日）发布最新调查，显示每 10 名外国人中就有 7 人对韩流持有好感。 尽管市场竞争激烈，但「老牌巨星」的地位依然稳如泰山，同时韩流的定义也正朝向多元化与在地化迈进。

韩国文化体育观光部与韩国国际文化交流振兴院於 30 日发布了「2026 海外韩流实态调查」（以 2025 年为基准）。 本次调查对象为美国、英国、法国、中国、日本、新加坡等海外 30 个地区、共 2 万 7,400 名曾接触过韩国文化内容的 15 至 59 岁民众，於去年 11 月 13 日至 12 月 12 日进行。

根据调查，全球 30 个国家的受访者中，有 69.7% 对韩国文化内容表现出积极（正面）的反应。 东南亚地区的韩流好感度依然维持高档，如菲律宾（87.0%）、印度（83.8%）、印尼（82.7%）和泰国（79.4%）等。 美洲和欧洲的偏好度虽然相对较低，但与上一年相比呈现上升趋势。

歌手演员榜首全是「老面孔」：李敏镐 13 连霸

「最受欢迎的歌手」由 BTS防弹少年团 连续 8 年夺冠（21.9%），BLACKPINK 连续 7 年位居第二（12.6%），随后是IU（2.3%）、TWICE（1.9%）、柾国（1.6%）。 「最受欢迎的演员」由李敏镐连续 13 年蝉联第一名（7.1%），随后是宋慧乔（2.6%）、IU（2.3%）、玄彬（1.7%）、孔刘（1.6%）。

在本次新设的「最具影响力韩流明星」问题中，防弹少年团以 6.9% 的支持度位居榜首。 电竞选手 Faker（1.9%） 也进入了排行榜前列，显示出韩流的领域正朝著游戏等多元化方向发展。





《鱿鱼游戏》《寄生上流》坐稳影视王座，「混血韩流」受肯定

「最受欢迎的电视剧」由 Netflix《鱿鱼游戏》（12.4%）连续 5 年夺冠，《苦尽柑来遇见你》（4.6%）及《暴君的厨师》（2.1%）等也进入排名上游。 「最受欢迎的电影」由奉俊昊导演的《寄生上流》（8.4%）连续 6 年夺冠，延尚昊导演的《尸速列车》（5.8%）连续 5 年位居第二。



值得注意的是，本次调查也首度纳入如《K-Pop 猎魔女团》这类「非韩国制作但融合韩国元素」的内容，受众普遍给予高度肯定，认为其「极具魅力」与「引领潮流」的比例皆高达 60%，57.3% 表示「容易产生共鸣」，55% 赞赏其「具备独创性」。 受访者认为将其视为「韩国文化内容」的最重要因素是「反映了韩国文化元素」（23.3%），其次是「多名韩国人登场」（21.8%）和「以韩国为背景」（19.1%）。



K-Pop地位不倒，韩流背后隐忧「过度商业化」

关於「代表韩国的联想形象」，K-Pop（17.5%）连续 9 年蝉联第一，随后是韩国饮食（12.1%）、电视剧（9.5%）、美容（6.2%）及电影（5.9%）。 受访者选出在该国「最受欢迎的韩流领域」是饮食（55.1%），其后依序为音乐（54%）、美容（52.6%）、电视剧（51.3%）及电影（48.9%）。

与此同时，对韩流抱持负面认知的比例为 37.5%，与前一年持平。 主要原因包括「过度商业化」（16.1%）、「南北分裂及北韩的国际威胁」（12.9%）及「韩流明星的不当言行」（11.5%）等。

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