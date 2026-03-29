《神与律师事务所》第六集收视率飙破10%，刷新自身最高纪录！「鬼屋捉凶」手撕伪君子爽度爆表

由演技派男神柳演锡领军的 SBS 金土剧《神与律师事务所》，昨日播出第 6 集直接进入小高潮！根据尼尔森韩国最新数据，全国收视率正式冲破 10% 大关，瞬间最高点更狂飙至 12.8%。 该剧不仅连续三周刷新自身纪录，更横扫所有周五、周六迷你剧，稳坐「周末剧王」宝座。

第6集里，申二朗（柳演锡 饰）解决了死者全相浩（尹那武 饰）的案件。 他与韩娜贤（李絮 饰）联手找出真凶，化解了全相浩的委屈，并让其心无遗憾地离开人间。



***以下包含第 6 集关键内容，请斟酌阅读！



柳演锡「借出肉身」揭开替父顶罪辛酸真相

在最新内容中，申二朗出借肉身让全相浩与妻子金秀晶（郑嘉熙 饰）见面。 全相浩说出只有两人才知道的「爱之暗号」，让妻子瞬间泪崩，也揭开了她替父顶罪的辛酸真相——原来是为了让父亲能留在重病的母亲身边。



韩娜贤律师决定将申二朗作为调查突破口，两人合作锁定研究员具晓仲（严俊基 饰）为真凶，推测他因暗恋无果、研究项目被叫停而心生怨恨，利用「洋甘菊茶」让金秀晶昏睡后行凶。



柳演锡化身冷酷巫师 「鬼屋缉凶」大快人心！

为了引诱真凶具晓仲现身，申二朗祭出超狂奇招！他与姐夫尹凤秀（全锡浩 饰）将饲育场布置成阴森的「鬼魂出没现场」，分别假扮洞悉一切的巫师和全相浩鬼魂，吓得真凶当场崩溃、供出因自卑而杀人的丑恶动机。 最后，韩娜贤及时放出猛犬制伏恶徒，完成一场大快人心的反击战。





最后的温柔：救活岳母后安详离世

事件落幕后，全相浩借用申二朗的手，奇迹般完成特效药救治重病的岳母，在留下最后的礼物后安详离世，温馨桥段让无数观众在萤幕前跟著落泪。 然而在结尾，送走亡者的神伊朗脸色突然转暗，一股莫名的悲伤气息预示了新案件即将敲门。



下集预告中，神伊朗将卷入与建设公司相关的庞大阴谋，这对「神级搭档」又会如何翻转法律与阴间的界线？



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