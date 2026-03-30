「话痨」金南佶粉丝见面会狂开5小时12分、唱21首歌！比上次短30分钟，网友惊呼：竟然提早结束？

本月28日，金南佶在首尔江西区 KBS Arena 举行《2026金南佶粉丝见面会'G.I.L'》，再度展现「宠粉无极限」的诚意舞台。

特别的是，他在演出两天前的26日才发表新曲〈正朝向你走去（너에게 가고 있어）〉，正式以歌手身分迈出新一步，也让粉丝期待值持续升高。先前他在去年11月的捐赠秀《2025 SMG SHOW–宇宙最强秀》中，曾创下长达5小时42分钟的演出纪录，引发热议；这次虽然「只」进行了5小时12分钟，仍旧是诚意满满。



他之前曾在《藉口GO》中提到，自己一方面会期待粉丝喊出「安可」，另一方面也对部分粉丝在终演结束语后迅速离场、不再回头感到有些遗憾。据悉，本次演出在比预期稍早进入尾声时，现场粉丝一度难以置信，纷纷高喊「再来一首！」，最终由他亲自出面说明演出确实已结束。

这次见面会中，他演唱21首歌，几乎是演唱会等级的演出规模，其中新曲〈正朝向你走去〉更连唱4次，令人印象深刻。当天也出现一段小插曲——尹敬浩透过祝贺影片登场，却一连讲了超过2分钟、几乎没有停下来；看到这一幕的金南佶也笑说：「这根本像在做镜像治疗。」让现场笑声不断。



得知消息的网友们纷纷表示：「竟然提早结束」、「不知道是演员粉丝见面会还是歌手演唱会」、「粉丝们不是说这次做好心理准备订了住宿吗」、「好羡慕啊！感觉一分钱都不会浪费」、「居然没能刷新纪录」、「还没过6个小时呢」、「真心想去看看 呵呵」、「体力真的好厉害啊」等，反应非常热烈。



之后金南佶也透过个人 IG 公开粉丝见面会现场照片，并写下「一直爱你们，谢谢」。此外，他也确定将出演电影《梦游桃源图》与SBS电视剧《噩梦》，持续展开活动。



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