限定女团 I.O.I 真的要回来了！出道自《Produce 101》的话题女团 I.O.I（林娜荣、金请夏、金世正、郑彩娟、周洁琼、金素慧、俞琏静、磪有情、康美娜、金度延和全昭弥），近日正式被成员亲口认证，重组倒数已经开始，让粉丝瞬间沸腾。

I.O.I 於2016年5月出道，2017年1月结束为期不到一年的限定活动，虽然活动时间短却留下多首经典歌曲与满满回忆。 转眼间，2026 年即将迎来出道 10 周年，成员们为了这个意义非凡的时刻，决定再次集结，以「完整体回归」为目标秘密筹备中。 不过也有小小遗憾，姜美娜因为新戏拍摄与后续宣传行程撞期，确认将无法参与这次重组活动，其余成员则会一起站上舞台。



重组消息会曝光，其实和「自己人爆雷」有关（笑）。 俞琏静日前登上 KBS Cool FM《Oh My Girl 效定的提高音量》，被听众直接点名询问 I.O.I 是否会在 2026 年合体。 她也索性不藏了，直说原本想低调准备、突然登场，没想到忙内全昭弥已经讲太多，粉丝几乎都知道了。

俞琏静更直接「半官宣」表示，合体是真的，而且连演唱会场地都已经租好了，只是细节暂时不能公开。 至於时间点，她透露如果用「初、中、末」来分，大概会落在2026 年初到中期之间，并暗示大家可以想成是「温暖的春天」。 她也强调这次是 10 周年的纪念性重聚，成员们一致认为「绝对不能随便做」，正在非常认真地准备中，希望粉丝好好期待。



限定团却拥有超强后劲的 I.O.I，睽违多年再度合体，无疑是K-pop粉丝心中的一大盛事。 只要一站上舞台，青春回忆肯定直接满出来，这场 10 周年重逢，已经让人开始倒数了。

