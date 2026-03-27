IU、边佑锡《21世纪大君夫人》宣传全线启动！将出演「国民MC」刘在锡人气网综《藉口GO》，互动引期待！

IU、边佑锡《21世纪大君夫人》宣传节目又加一！除了4月播出的剧集，还有多档综艺节目可以追～

今日（27日），据韩媒 OSEN 报导，IU 与边佑锡确定出演由刘在锡主持的人气网路综艺《藉口GO》。两人的出演片段将在《21世纪大君夫人》公开之际播出。这也是边佑锡首次参加《藉口GO》，他在短短 1 小时内的聊天表现如何，引发观众高度期待。



此外，《21世纪大君夫人》将於4月10日首播（Disney+ 同步上线），近期 IU 与边佑锡也将展开一系列宣传活动。两人确定出演张度练主持的热门谈话节目《Salon Drip2》，边佑锡也将参加综艺节目《玩什么好呢》，与主持人兼挚友朱宇宰同框，互动令人期待！同时，他还会出演 IU 主持的音乐谈话节目《IU的调色盘》，宣传行程相当丰富。



《21世纪大君夫人》由 IU、边佑锡、鲁常泫、孔升妍主演，以「21世纪立宪君主制的大韩民国」为背景，讲述一位拥有一切的财阀千金，却因「平民身份」而心烦意乱的女子，与一位作为王的儿子却一无所有、长期隐藏自我的男人之间，打破身份界限的浪漫故事。

剧中，IU 饰演除了身份以外什么都拥有的财阀「成熙珠」，边佑锡饰演王的第二个儿子、除了王族身份一无所有的「理安大君」。这也是 IU《苦尽柑来遇见你》、边佑锡《背著善宰跑》之后的下一部作品，业界对两人的演出格外关注。



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