151cm仅重33.3kg？ Loossemble汝真过度消瘦变身「纸片人」，亲自回应：纯粹觉得数字可爱才上传！

前 本月少女 成员、现 Loossemble 成员 汝真，近日因一张体重计照片惊动全网！她在个人 IG 限时动态上传了显示为「33.30kg」的磅重照，超乎想像的数字瞬间点燃舆论，引发大众对 K-pop 偶像过度追求纤瘦的强烈质疑。

现年 23 岁的汝真身高约 151 公分，虽然身材娇小，但根据其公开的体重计算，BMI（身体质量指数）仅有 14.6，远低於标准值的最低数字18.5。 这种近乎「皮包骨」的状态让不少网民感到不安，直呼：「这是我小学时期的体重啊！」



照片曝光后随即引发正反双方大战，部份粉丝感到心疼：「身高矮的话体重确实会比较小，但 33kg 真的太夸张了」; 但也有不少批评声浪指出：「上传这种照片是想引发关注吗？」、「就算身高再怎么矮，这程度也太夸张了」、「担心未成年学生会盲目模仿，引发错误的瘦身观念」。



眼见风波扩大，汝真透过粉丝沟通平台向大家派「定心丸」，表示大家不需要太过担心。 她坦言：「因为回归在即，所以有稍微做了一点管理。 等活动期结束后会再把肉养回来。 我并没有过度减肥，吃的很多，请停止担心。」



当粉丝留言问道：「只是因为看到出现 333 才拍的吧？」汝真也坦言：「确实如此，因为是连续数字觉得很可爱才上传的。 没想到会收到这么多关心，我也吓了一跳。」



此外，汝眞2017年作为本月少女成员出道，2023年以组合Loossemble重新出发，目前正积极筹备新专辑回归。 虽然汝真强调自己健康无碍，但这种「羽量级」体重确实让粉丝捏一把汗啊！



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