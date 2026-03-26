TWICE多贤脚踝骨折！公司宣布暂停活动，缺席巡演：休息优先！粉丝心疼

TWICE成员多贤因脚踝骨折，将暂时中断接下来的巡演行程，专心休养、以恢复健康为优先。

JYP娱乐於25日发表声明，表示「经过审慎讨论艺人（多贤）的状况及是否参与演出后，我们认为现阶段比起活动，充分的休息与恢复更为重要。」并进一步说明，「多贤短期内将专注於康复，待身体状况恢复到能够进行舞蹈表演时，她便会归队。」公司也向粉丝致歉，「让等待多贤站上舞台的各位持续收到这样遗憾的消息，真的非常抱歉。」



多贤上个月被诊断出脚踝骨折。 目前正在进行TWICE的世界巡演的她早在巡演初期就发现脚踝有异状，虽然在美国期间持续接受治疗，但回到韩国后进行精密检查，才确诊为骨折。 先前她已缺席北美场次的演出，由於状况不太理想，接下来能否参与剩余巡演仍是未知数。



得知这一消息后粉丝们心疼不已，纷纷表示：「身体最重要，这个决定是对的」、「欧尼一定要快点好起来」、「养好伤后，期待你重新登上舞台」、「我们会等你」、「公司很会为艺人考虑」、「脚踝骨折不是小事， 一定要养好才行」等，表达了对多贤的关心。

TWICE将於27日从美国奥兰多开始，陆续在剩余的9个国家、共17个城市完成后续的巡演行程。

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