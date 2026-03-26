ITZY 演唱会影片爆红带动歌曲逆袭！6年前〈THAT'S A NO NO〉冲进Melon榜、破600万观看

表演女王团 ITZY 六年前的收录曲〈THAT'S A NO NO〉首次进入 Melon Top 100 排行榜，这段在近期爆红的影片你看过了吗？

ITZY於2020年3月发行的第二张迷你专辑《IT'z ME》收录曲〈THAT'S A NO NO〉，在24日上午9点登上韩国音源网站 Melon Top 100 第 100 名。





ITZY 今年2月在全新世界巡演 《TUNNEL VISION》上首次公开〈THAT'S A NO NO〉舞台表演，获得热烈欢呼。在粉丝的热情支持下，JYP 娱乐将演出影片上传至 ITZY 官方频道，展现「表演女王」魅力的内容引发爆炸性反响，不仅登上 YouTube 韩国热门音乐影片日榜冠军，观看次数也快速上升。在 Melon 日榜上持续呈现上升曲线，最终成功打入 Top 100，让许多粉丝直呼：「这首真的该红！」

▼世界巡演〈THAT'S A NO NO〉舞台表演，已累积629万观看次数：（本篇截稿时间是3月25日的下午一点）



如同长年累积的实力终於发光般，ITZY 透过全新世界巡演再次带动 6 年前收录曲的热潮。她们於 19 日登上 Mnet《M Countdown》特别舞台，并在 22 日於 Mnet 数位工作室 M2 的「Relay Dance」内容中带来〈THAT'S A NO NO〉的表演，以此回应粉丝的支持与喜爱。



截至 25 日下午一点，

《M Countdown》官方舞台影片 YouTube 观看数突破227万次，



「Relay Dance」影片突破41万次，再次证明了火热的人气。



另一方面，ITZY 忙内 有娜 於 23 日以迷你专辑与同名主打歌〈Ice Cream〉成功展开SOLO出道活动。她将以适合春天的清新魅力与音乐展开个人活动，并持续带动〈THAT'S A NO NO〉的人气气势。



此外，ITZY 也将从 4 月墨尔本开始，陆续前往 雪梨、奥克兰、东京、香港、高雄、曼谷、马尼拉 等地，展开世界巡演《TUNNEL VISION》的海外场演出。



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