TWICE 健康再亮红灯！「巡演排满」Momo牙痛没空回韩就医，被迫在美拔掉真牙

女团 TWICE 在成员多贤、彩瑛相继因病伤中断活动后，仍在北美巡演中的 Momo 透露自己因行程紧凑无法及时治疗，最终被迫「拔掉真牙」，引发粉丝强烈抗议忧虑与。

Momo「没时间回韩治疗」在美忍痛拔牙

Momo 近期透过粉丝通讯平台 Bubble 透露了令人震惊的事实。 在芝加哥演出期间，她因牙齿疼痛到整晚无法入睡，隔天清晨紧急前往当地诊所。 医生判断原本做过神经治疗的部位恶化，若要治疗需返回韩国，但后续还有超过一周的北美巡演，且回国后也没有治疗空档。

Momo透露，这颗牙原本不到要拔掉的程度，但因为没有时间治疗，且无法靠止痛药保持演出品质，在诊所考虑良久后最终决定拔除，并计划等欧洲巡演结束后再植牙。 她抱歉地写道，现在刚拔完牙左脸肿得很厉害，希望大家多多见谅，超敬业态度让人既佩服又鼻酸。



多贤骨折、彩瑛腰伤 成员轮流「倒下」

事实上，TWICE 自去年 7 月开启第六次世巡《THIS IS FOR》后，成员健康早已透支。 多贤在今年2月诊断出脚踝骨折，彩瑛於3月底因腰部疼痛需紧急就医，目前缺席北美巡演。 定延、Mina也曾因发烧等健康因素缺席部份场次。





TWICE 自去年 7 月开始举办第六次世界巡回演唱会 ，从韩国起跑，陆续前往亚洲、大洋洲、欧洲、北美洲等多个城市演出。 北美巡演结束后，4月底要无缝接轨前往日本及葡萄牙、西班牙、法国等欧洲 7 国开唱，每个月的演出次数多达10次上下，高强度的体力消耗於长途飞行被公认为「健康崩溃」的主因。



看到消息的网友纷纷对 TWICE 的健康表示深切担忧：「太可怜了」、「应该送她回韩治疗才对」、「还那么年轻，怎么可以轻易拔掉好端端的牙齿？」、「JYP为了建造新大楼，真的把旗下艺人当成赚钱机器在榨干」。

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