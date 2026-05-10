《我的王室死对头》第2集收视再攀升！「朝鲜恶女」林智妍21世纪生存记超爆笑，竟与许楠儁、张胜祖纠缠300年？

现在周末越来越多部剧要追了！《我的王室死对头》真的超爆笑，大家有开始追了吗？

由林智妍、许楠儁主演的SBS新剧《我的王室死对头》才播到第2集就成功掀起热议！9日播出的最新一集中，「朝鲜恶女」申瑞霜（林智妍 饰）正式展开21世纪生存记，收视也从首集4.1%上升至5.4%，气势持续看涨。



剧中，申瑞霜因过去被赐毒酒的阴影恶梦惊醒，为了活下去主动向车世界（许楠儁 饰）提出合作，没想到却被对方冷淡拒绝。即使如此，申瑞霜依旧凭著超强适应力一路大闹21世纪，不只霸气教训偷拍犯、整顿考试院恶邻居，夸张又直接的反应也让观众笑翻。



而申瑞霜的「隐藏才能」也开始全面爆发！她先因一段爆料影片意外掀起「禧嫔附身迷因」热潮，瞬间成为网路话题人物。之后到购物台打工时，更靠著过去在御膳房练出的超强刀工，把菜刀卖到完售；接著又用流利中文推销教材，甚至靠一段超帅武术表演，把维他命饮料全部卖光，直接晋升「完售ACE」，连车世界都开始慢慢被她吸引 XD



就在两人气氛逐渐变得暧昧时，与过去害死申瑞霜的男人长得一模一样的崔门道（张胜祖 饰）突然现身，瞬间让气氛急转直下。尤其结尾更揭晓，原来300年前救下申瑞霜的人，竟然就是与世界长得一模一样的男人，也让三人跨越前世今生的命运纠葛正式浮上台面，让观众更加期待后续发展。



随著收视再攀升，韩网友也纷纷表示：「感觉会一直往上走」、「很有趣，希望大家多多收看」、「角色很立体，演员们演技很好，很期待下周」、「林智妍演技真的很好，被她迷住了」、「整体的搞笑风格是我喜欢的」、「在 Netflix 看了，真的是我想要的电视剧ㅠㅠ」、「昨天和妈妈一起看了，觉得很有趣」、「周末剧都在看呢！这部最有趣」等，好评不断！

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