大家来支持歌手金南佶！演员金南佶强调「非短期活动性质而是正式走上音乐之路」正式以歌手身份出道！

演员金南佶从今起要多了一个新身份！他将与组合Rocoberry合作并正式以歌手身份出道。在演戏方面已经尝试过多种角色与题材，演技备受肯定的金南佶，在见面会上更是时常以抒情歌曲与粉丝们互动，不过这次他是正式成为歌手出道，展现自己在音乐方面的才华。

金南佶将於26日正午正式推出线上音源，首张单曲「正朝向你走去」将正式发行。「正朝向你走去」是金南佶展现爆发性歌唱实力且具有清凉感受的摇滚音乐歌曲，金南佶希望以摇滚为基础并作为在音乐之路出发的起点，并且预期所制作的这些音乐将陆续呈现在大家面前，正式踏上音乐之路的宣言，引发粉丝们群起关注。



本次这首「正朝向你走去」的制作人，找来了Ailee的「如初雪般走向你」以及Paul Kim的「再见」、Gummy的「还记得吗 我所有的日子与那时」这些脍炙人口的歌曲的神级制作人Rocoberry担任制作，令大家更加期待。



金南佶除了爱与粉丝们聊天交谈，拥有长时间举办见面会的能力，其实也常常在粉丝见面会上演唱一些音乐剧以戏剧OST等歌曲，展现舞台上的多样面貌，粉丝们也熟知金南佶拥有成熟的演唱实力与极富吸引力的音色，特别在2010年他曾在韩国国内发表了单曲「不能相爱吗」及2013年为了戏剧《野王》的OST「你不懂」以及在日本发表单曲「Roman」，歌唱实力与经验都相当丰富并得到大家肯定。



金南佶与制作人Rocoberry携手作为歌手并宣告以新的身份出发，「正朝向你走去」的正式音源以及MV将於26日中午12点开始在各大音源网站上公开，而接下来金南佶也将於28日於首尔LBS Arena举办2026年的粉丝见面会《G.I.L》并首次公开这首最新单曲的现场舞台演出。

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