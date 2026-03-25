退出ENHYPEN后首度发声！羲承泪吐心声：吓到大家了，对不起

从男团ENHYPEN退出的成员李羲承在22日透过与粉丝的视讯通话，首次公开了退团后的心境，让许多粉丝听了都相当不舍。

距离经纪公司在10日正式宣布羲承退团、ENHYPEN改以6人体制活动，已经过了两周时间。 当时突如其来的退团消息，在海内外粉丝圈投下震撼弹，直到现在粉丝之间的讨论还是非常激烈，甚至引发不少争议。

在这次的视讯中，羲承终於松口吐露真实心情，他说道：「大家一定吓到了吧，但我没事。 不过另一方面，其实也觉得有点抱歉。」短短几句话让粉丝看了相当心疼。羲承退团这件事在粉丝圈内部的反应相当两极。 社群平台上，有些粉丝认为羲承的决定太过自私，直接开骂; 但另一派粉丝则极力护航，双方吵得不可开交。 更夸张的是还有部份激进粉丝做出脱序行为，他们拿著羲承退团时留下的手写信，里面提到「公司提出的方向」这句话，就擅自解读成「羲承是被强制退团的」，甚至把未经证实的猜测当成事实，到处散播，还发起组织性的抗议活动。



这些粉丝的行径越来越夸张，不但连续好几天开著卡车到经纪公司HYBE大楼前抗议，还跑到公司相关人员的社群帐号底下洗版恶意留言。 更离谱的是，他们甚至因为HYBE的最大股东是国民年金公团，就认为这件事跟年金公团有关，狂打上千通电话去抗议，导致公团的业务一度瘫痪。



这种极端的粉丝行为已经远远偏离了正常的应援文化。 随著K-POP在全球越来越红，粉丝的影响力也跟著变大，现在也有不少人呼吁，应该要赶快建立更成熟的粉丝文化，停止这种失控的舆论操作和激进的集体行动。

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