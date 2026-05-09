润娥有望主演韩版《Unnatural 法医女王》！挑战石原聪美经典角色，弃甜美形象化身「天才法医」

这部经典日剧终於要翻拍韩版！今日有韩媒报导称润娥将担纲日剧重制版《Unnatural 法医女王》的女主角，所属社 SM 娱乐随即回应：「正在积极考虑中！」

2018 年在日本播出的《Unnatural》，以 UDI（不自然死因研究所）为背景，讲述法医从种种「不自然死亡」中寻找事件真相。 该剧凭藉扎实剧本与石原聪美等演员的细腻演技圈粉无数，在韩国也累积了极高口碑，被公认为「人生必看」的优质神剧，就连主题曲〈Lemon〉也是剧迷心中的经典。



润娥有望挑战的角色，是原著中那位目光炯炯有神、外柔内刚的三澄美琴。 这个角色人设相当鲜明，平时清爽迷人，但面对案件时性情急躁如火、拥有超乎常人的韧性与直觉，更是个热爱生活、精力充沛的「大食怪」，认为活著就要好好吃饭。



润娥近年事业如日中天，从电视剧《欢迎来到王之国》、《暴君的厨师》到电影《淩晨两点的恶魔》，演技早已获封「实力派」。 这次她选择跳出浪漫喜剧的舒适圈，转战气氛沈重的悬疑职人剧，前所未有的演技转变令人感到期待。





韩版《Unnatural 法医女王》将由 Big Wave 娱乐与 Neostory 联手制作，并邀得执导过《诱拐之日》、《善良的女人夫世弥》的 朴有英 导演操刀。 导演擅长处理紧凑悬疑与细腻情感，相信韩版定能保留原著神韵，同时拍出韩剧特有的张力。

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