「骨瘦」身材掀两极反应！金智媛米兰深V亮相，稳站C位气场不输好莱坞大咖

韩国女星金智媛近日以一袭深蓝色丝绒深V礼服惊艳米兰，出席品牌宝格丽的高级珠宝活动，直角肩与一字锁骨线条一览无遗，绝佳状态让全场目光都集中在她身上。

品牌官方社群23日公开活动影片，身为品牌大使的金智媛在米兰现身高级珠宝系列发表会，一身贴身蓝色Tube Top（抹胸）礼服，举手投足尽是优雅。 而她明显的锁骨线条与纤细手臂，也让不少网友惊呼「太瘦了」、「骨感身材超明显」，掀起正反两极讨论。



有粉丝大赞「完美到不行」、「实在太迷人」，但也有不少人担心她「好像又瘦了」、「看起来有点太单薄」，「金智媛真的瘦好多，看影片第一眼还没认出来」、「颧骨变得很明显，好像真的瘦了很多」、「感觉瘦得太夸张了」。 画面曝光后，身材话题迅速在网路上发酵，甚至还有网友察觉金智媛外貌稍有变化，直呼「有点不自然」、「这是金智媛？」、「说不清哪里不一样了，总之感觉是另一个人」。

这场活动可说是众星云集，金智媛不仅与好莱坞女星安・海瑟薇并肩合影，在团体合照中更稳站C位，与包括琵艳卡・乔普拉、杰克・葛伦霍、杜娃・黎波、刘亦菲等国际级明星同框，气场完全不输人。



此外，金智媛将以SBS新剧《Doctor X：白色黑手党时代》重返小萤幕，这也是她自《泪之女王》后睽违两年的新作。这次在米兰展现的强大气场，也让观众对她的角色变身充满好奇。

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