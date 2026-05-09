《换乘恋爱4》史上最震惊发展！郭敏京＆申胜勇「换乘成功」，播出前早已秘密恋爱、每天都在约会

这应该是《换乘恋爱》系列最让人震惊的一次了吧？两人的合照真的是好甜啊>///<

《换乘恋爱4》人气女出演者郭敏京8日惊喜认爱，而对象正是同样出演节目的申胜勇，消息一出立刻掀起热烈讨论！她透过YouTube频道「민와와」上传影片〈想说的话〉，亲自向大家公开这段感情，也等於正式宣告两人从节目中的缘分一路延续到现实，真的走到一起了！



郭敏京坦言，其实从一开始就一直被问「你们是不是在一起」，如今也直接回应：「大家想的没错」，只是过去一直在思考要怎么开口比较合适。申胜勇也透露，两人在节目播出前就已经开始见面，几乎每天都会约会，甚至一度为了低调交往而戴口罩出门，但随著压力累积，最后决定与其被外界猜测，不如由自己亲自公开。



郭敏京也分享为什么会心动，说自己情绪低落的时候，申胜勇一直在身边陪著她，还会推荐书、在有感触的句子上帮她画重点，让她觉得「这个人真的很用心」，才因此慢慢产生好感。两人也提到，年龄差一开始确实有些在意，但后来是郭敏京主动表示「其实我不介意」，关系才逐渐变得自然。



目前两人表示不会特别经营情侣频道，但会在各自的YouTube中自然分享日常生活。申胜勇也特别暖心呼吁，希望大家不要对郭敏京留下恶评，如果真的有想说的话，也可以到他的频道留言就好，强调压力由他来承担就好。同时也希望大家用更温暖的心情看待这段感情，多多给予两人祝福与支持。



影片一公开，也让不少观众又惊又喜，网友也纷纷表示：「虽然很意外，但是看到情侣照觉得很配」、「好幸福啊」、「换乘恋爱终於名副其实了」、「两个人虽然相差9岁，但真的看不出来」、「30多岁的人每天都在约会...？真是的爱情」、「祝贺祝贺！敏京一定要幸福」、「两个人现在看起来都比前恋人舒服多了，变得温柔了」、「真的吓了一大跳」、「在《换乘》上两个人都很辛苦，所以两个人能成爲情侣真是太好了，希望幸福地长久地交往下去」等等。





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