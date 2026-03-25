车太铉女儿泰恩长大了！《两天一夜》后时隔10年再上节目，父女斗嘴超爆笑掀热议

22日播出的《秘密好友俱乐部》，车太铉为了完成送礼任务，特地买了蛋塔准备送给姜勋。

为了让「秘密作战」顺利成功，他甚至临时打电话找来救兵——自己的女儿泰恩，一起执行任务。才刚睡醒的泰恩一边碎念，却还是乖乖上车帮忙，父女互动超真实又可爱。

不过当泰恩问起详细计画时，车太铉却淡定回：「我还没想到那一步。」让女儿瞬间傻眼吐槽：「原来你只是把我随便带出来的啊！」还补一句「我早就预料到了！要不是这件事，你也不会打给我吧！」泰恩也忍不住先打预防针：「就算失败也不是我的错喔。」



对此车太铉则笑说：「失败也没关系，反正就算被发现，人家也不认识你。」甚至开玩笑补充：「如果真的被抓到，我们就当不认识，你自己搭公车逃走吧！爸爸再去接你。」让泰恩当场委屈喊话：「我要跟妈妈告状！把刚睡醒的女儿带出来，还叫我搭公车逃跑！」父女斗嘴互动笑翻全场。



最后泰恩也顺利完成任务，把礼物成功送出，让车太铉开心到不行。而姜勋一开始完全没有察觉，等到发现不对劲追上去时已经来不及，让整个过程更添趣味。事后受访时，姜勋还笑说，当下还以为泰恩只是要去丢垃圾 XD



这也是泰恩继过去出演《两天一夜》后，时隔10年再次登上综艺节目，让不少观众直呼感动：「从小就是爸爸的跟屁虫虫的泰恩竟然长大了」 「女儿真的长大了很多...以前那个剪刀石头布输了就哭的孩子？」、「是世界上最棒的女儿」、「泰恩好可爱」、「泰恩长大了好多！脸和小时候一模一样」、「泰恩从《两天一夜》开始就很有综艺感」、「果然是车禧嫔，这集好有趣」等，反应非常热烈！







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