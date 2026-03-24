李秀满「禁令解除」！时隔 3 年重返 K-Pop：启动 A2O 全球选秀，挑战「Zalpha-Pop」新纪元

K-Pop 的开山鼻祖、前 SM 娱乐总制作人 李秀满正式结束了海外漂泊，宣告回归韩国本土市场！随著与 HYBE 签署的「竞业禁止条款」於上月底正式失效，李秀满创立的 A2O 娱乐公司 於 23 日宣布，将在首尔举行首次公开选秀「A2O Zalpha Audition」，正式开启他的二次创业时代。

这项选秀由李秀满亲自企划并总括，以「Every Sunday， A New Possibility Begins」为口号，每周日下午 1 点至 5 点於首尔江南区的 A2O 办公大楼定期举行，参加者无需预约即可现场报名，无法亲自到场的报名者可透过线上渠道进行申请。 报名领域包括歌唱、饶舌、舞蹈、演技等，无国籍与性别限制。 A2O 表示，这是承载了李秀满全新方向与愿景的首个正式行动，选秀将以韩国为起点，计划逐步扩大至日本、美国等地。



李秀满是 SM 娱乐的创始人，在业界被视为建立 K-POP 产业企划与制作体系的关键人物。 他曾一手打造 H.O.T.、东方神起、少女时代、EXO 及 NCT 等传奇团体，建立了精密的「偶像培育体系」。 这次他提出了「Zalpha-Pop」概念，试图融合Z 世代与 Alpha 世代，这被视为他在 SM 时期主张的「文化技术 （CT）」之扩张版。

李秀满 2023 年与 HYBE 签署股份转让协议时包含「竞业禁止」条款，近3年以新加坡为据点进行海外活动。 随著条款於上月底正式失效，业界早已预期李秀满将重整旗鼓。 如今随著 A2O Korea 的成立，他重新夺回了国内据点。 如果说以中国成员为主的女子组合 「A2O MAY」 只是预告篇，那么这支新团体将成为一块试金石，用来测试李秀满独有的「多国籍、多小分队」策略在 K-POP 发源地是否依然奏效。



目前，与李秀满合作多年的灵魂制作人 刘英振，以及少女时代成员、转型为制作人的侄女 Sunny 等人，皆已加入 A2O 或建立了合作关系，让 A2O 的阵容充满竞争力。

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