朴敏英陷入「两代男神」争夺战！新剧《朝九晚六》陆星材化身超撩年下实习生，对上「雕刻美男」高洙本部长

办公室罗曼史的女王回来了！SBS 於 24 日正式官宣 2026 年下半年重磅大戏《朝九晚六》（暂译）卡司。 由「浪漫剧女神」朴敏英领军，搭档转型实力派的陆星材，以及好久不见的冻龄男神高洙，黄金阵容被韩媒誉为「视觉、演技、化学反应」三位一体的历代级组合！

《朝九晚六》（나인 투 식스，暂译）聚焦於法务部职场，讲述在理性与感性、工作与爱情之间拉扯的成人罗曼史。

朴敏英饰演 Chronic Motors 法务部的工作狂次长 姜怡枝。 她的人设是绝对理性派，深信恋爱与结婚最终不过是荷尔蒙的作用。 然而，当她同时遇见温柔年下实习生与理想型本部长，内心开始经历翻天覆地的悸动变化。



陆星材饰演的韩善宇，堪称现实中绝迹的「梦幻年下男」。 身为法务部实习生，他不仅擅长以温柔为武器，更凭藉快速的状况判断力与诚实态度赢得团队信任，是一位同时兼具温暖与责任感的年下男。



最令资深韩剧迷激动的，莫过於男神高洙的加盟！他饰演的本部长朴贤泰刚刚被派驻到 Chronic Motors Korea，面对姜怡枝仅凭实力做出评价。 这是高洙继《圣诞节会下雪吗》和《爱情OK绷》后，睽违约 15 年再次出演浪漫剧请，令人对他诠释的魅力角色期待不已。



制作方透露，这三位演员的火花比预期更加惊人，将为观众带来一场既写实又梦幻的办公室罗曼史。 SBS《朝九晚六》预计於 2026 年下半年正式开播，海外观众也请密切锁定各大平台消息！

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