【Viu4月惊喜片单】柳演锡「被鬼附身」收视破顶，河智苑演「女女恋」掀起热话 《Reverse》《稻草人》将重磅首播

4月复活节连环好剧任你选！从引发全韩灵异律政热潮的《神与律师事务所》，到挑战人性下限的财阀博弈剧《权欲之巅 Climax》，再到充满职人热血与治愈感的综艺节目，多部话题作接连引爆网络讨论。接下来为大家精选Viu话题佳作，带你直击这场视听盛宴的最前线。

《神与律师事务所》柳演锡「借出肉身」逼哭全韩

由柳演锡和李絮主演的奇幻律政韩剧《神与律师事务所》，自开播以来便以「替鬼魂打官司」的创新概念，在竞争激烈的周末剧时段脱颖而出。根据韩国尼尔森最新数据，第6集全国收视率正式突破10%大关，瞬间最高更飙至12.8%，连续三周刷新自身纪录！



上周案件围绕著天才科学家全尚浩（尹那武 饰）的离奇死亡展开，全尚浩化为鬼魂请求申二朗（柳演锡 饰）为被指控谋杀自己的妻子金秀晶（郑嘉熙 饰）辩护。申二朗与搭档姜韩娜（李絮 饰）在调查过程中发现，这是一场因爱而起的悲剧，凶手有机会是全尚浩的岳父！其后申二朗借出肉身让全相浩与妻子进行最后的告别，金秀晶当场泪崩，也揭开了她替父顶罪的苦衷——原来她是为了让父亲留在病母身边！最令观众动容的是，全尚浩借用申二朗的手，在最后时刻奇迹般地完成了生前未能完成的特效药配方，成功救治病危的岳母，全相浩在留下这份最后的礼物后化作光点消失，引发全韩观众集体泪崩！

有韩媒大赞柳演锡演技再升级：「不仅是在演戏，他是在与角色进行灵魂对话。」网友亦表示「每一集都在期待oppa会被谁附身」、「演技神乎其技」。



《权欲之巅 Climax》河智苑「秘密爱人」曝光

话题韩剧《权欲之巅 Climax》以韩国财阀界与娱乐圈为背景，讲述出身寒微的检察官方泰燮（朱智勋 饰）与害怕跌落谷底的顶级女星秋尚雅（河智苑 饰）这对假面夫妻，为登上人生巅峰而不惜互相践踏的故事。

随着剧情发展，朱智勋与河智苑这对「野心夫妇」的博弈愈发激烈，第3、4集播出后话题度再创新高，堪称开播至今最炸裂的剧情发展！车珠英饰演的WR集团实权人物李亮美为了打击不听话的秋尚雅（河智苑 饰），指使YouTuber爆料其黑历史，一段尘封多年的娱乐圈黑暗秘辛逐渐浮出水面——秋尚雅与已故女星韩智秀（韩东希 饰）之间，原来不只是演艺圈的闺蜜关系，更是彼此的秘密爱人！



剧情透过倒叙揭示了残酷真相：当年制作人吴光宰（徐现宇 饰）以拍戏为名将韩智秀诱骗至私人会所进贡给WR集团会长权世明及政界高官，使韩智秀最终不堪受辱选择轻生；秋尚雅得知爱侣死讯后几近崩溃，而她本人其实也早就是演艺圈潜规则的过来人。更震撼的是，秋尚雅的前保镳朴载相（李家燮 饰）不忍看她痛苦，当年曾试图刺杀吴光宰，却被权世明派出的杀手抢先一步「补刀」，朴在相最终成为替罪羔羊；如今朴载相出狱，誓言揭开当年真相！另一边厢，方泰燮正逐步利用这些弱点控制妻子，准备转向政坛。韩国媒体指出该剧大胆触及了财阀贿赂与演艺圈潜规则等敏感议题，河智苑将角色得知爱侣死讯时的压抑与爆发演绎得极具层次感。



《Reverse》高洙×徐智慧 记忆拼图下的杀机

重磅消息！备受瞩目的悬疑新剧、由高洙、徐智慧和金栽经联袂主演的《Reverse》将於4月17日首播，三位实力派演员的碰撞，被誉为「信看阵容」的黄金组合。

《Reverse》讲述因可疑的别墅爆炸事故而失去记忆的妙珍（徐智慧饰）和她的未婚夫、西广集团下任会长俊浩（高洙饰）面对爆炸事件的冲击性真相而展开的悬疑爱情复仇剧。该剧改编自2022年同名有声电影，当时由李先彬和李浚赫配音，因其极具张力的声演与悬疑剧情的结合，累积了大量忠实听众，随后启动影视化计划，今次加入多位实力派的演出，使得剧集更具追看性。

《稻草人》朴海秀李熙俊联手呈献压轴悬疑作

由《模范的士》朴俊宇导演执导、朴海秀与李熙俊两大实力派联手主演的《稻草人》将在4月20日开播，该剧背景横跨1988年至2019年，讲述追查连环杀人案的刑警姜泰周（朴海秀饰），与自己从学生时代就极度厌恶的「恶缘」对象车时英（李熙俊饰）意外合作，两人被迫在憎恨中携手追寻真相的犯罪惊悚故事。

继《恶缘》之后，朴海秀与李熙俊再度合作，两人在剧中的紧绷氛围是本剧的一大看点！朴海秀也在受访时提到，姜泰周这个角色不只是在抓犯人，更是在漫长的时光中试图理解并抚慰受害者及其家属的伤痛，这与传统硬汉刑警剧有著一定差异。



《放学后戏剧班》金泰梨惊喜联动安成宰

由青龙影后金泰梨担纲的综艺《放学后戏剧班》自播出以来口碑爆棚，不同於一般的明星实境秀，金泰梨化身戏剧班老师深入乡村小学，亲自给孩子们上戏剧课。

在最新一集中，《黑白大厨》评审安成宰受邀前往龙兴小学，担任该校运动会的特聘大厨！他与金泰梨、崔显旭和康男组成临时厨房小组，为全校18名学生准备了超越想像的精致午餐。即使是面对小学生，安成宰依然维持其招牌的专业严谨，他在校园厨房内指挥金泰梨、崔显旭进行备菜，甚至对火候与摆盘都有极高要求，让金泰梨紧张直呼：「主厨是不是以为我很会煮饭？」



《天下面包：Bake Your Dream》职人尊严的巅峰对决

如果喜欢生存类综艺， 《天下面包：Bake Your Dream》绝对让你看到停不下来！节目集结来自全韩国各地的烘焙高手，在极限时间与压力下完成超高难度的甜点挑战，挑战最强面包王殊荣！本集重点聚焦於首轮决赛，以及准决赛三强之间近乎崩溃的心理博弈。

尽管带著准决赛第一名的光环进入决赛，黄智午却在采访中极度焦虑：「如果再给我三分钟就好，哪怕只有三分钟，那块面包的层次感会更分明。」最终她以532分夺得第四名，这种对微小瑕疵的偏执，让观众看到了顶尖职人背负的沉重压力！「甜品硬汉」李庆武和「济州蓝丝带富翁」金时烨则打入最后两强，李庆武自嘲「万年老二」：「我从第一轮、第二轮到准决赛，数字『2』一直缠著我，我现在唯一的目标就是摆脱这个诅咒。」他迫切渴望第一的心情，让他本集的操作变得异常激进！



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