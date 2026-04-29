激起公愤！高洙以为称赞「长得帅」只是寒暄？ 嫌自拍 500 张才有一张靓，网民崩溃：太谦虚也很讨厌！

请男神对自己的颜值有点正确清醒的认知好吗！「元祖雕塑男神」高洙近日作客 JTBC 综艺《拜托了冰箱》，席间一段关於「帅而不自知」的言论，竟然让一众主持与网民听到火大，引发全网热议！

拒认「行走的大卫像」！高洙：以为赞我帅只是客套

高洙出道以来凭藉深邃五官与忧郁气质，被韩媒冠以「高卫」（高洙+大卫像）的美誉，简直是「行走的雕塑」。 怎料他在节目中竟真诚地质疑：「大家对我说『长得帅』，不就是种 人情世故的客套话吗？ 难道真的是因为我帅吗？」

高洙解释道，他认为这句话就像「你看起来气色不错」一样，纯属社交礼仪，更谦虚表示现在帅哥多如牛毛。 一旁的权圣晙与尹男老听完当场崩溃：「就算是客套话，我这辈子也没听过啊！」



自拍黑洞？ 「拍 500 张才有一张能看」全场听呆

当主持群分享洗完脸后会自觉变帅、疯狂自拍时，高洙难以掩饰惊讶的神色，表示自己从未有过这种想法，更自爆：「以前试过自拍，但现在放弃了，因为拍 500 张才能捞到一张好的。」这番话让网民哀嚎：男神你随便按快门都是画报，这让平凡人怎么活？



毕业照起底：生病状态仍是巅峰！少年感防腐 20 年

节目中公开了高洙由小帅到大的成长史，从婴儿、高中到大学毕业照皆是颜值天花板。 高洙回忆大学毕业照时正值生病、状态最差，主厨们惊叹：「生病都帅成这样，健康还得了？」即便步入熟男阶段，高洙身上那股清爽的「少年感」依然丝毫未减。



韩网毒舌评论：大叔请去照照镜子！

面对男神「过度谦虚」的攻击，韩国网民纷纷留下充满「怨气」的赞美，「指责」他对自己认知不足：「太过谦虚真的会让人很讨厌耶！」、「『你好，你长得很帅』这居然是问候语？」、「是在无视我的审美吗？」、「请去照照镜子吧」、「比起这张神颜，他没能更红真的太可惜了」。





未来动态：男神回归！新戏、电影双管齐下

高洙接下来事业将全面开花！他与 全智贤、具教焕 合作的电影大片《尸杀禁区》预计 5 月 21 日上映; 更有望与 朴敏英、陆星材 合作 SBS 新剧《Nine to Six》，饰演个性温和的理想主义本部长。



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