「浪漫达人」丁海寅有望携手申世景出演《爱情病毒》！《耀眼》导演新作，两人合作备受关注

新剧《爱情病毒》（러브 바이러스）正式进入制作讨论阶段！这部浪漫喜剧由曾执导《耀眼》、《Law School》、《我的出走日记》、《比天堂还美丽》等细腻作品的金鉐润导演操刀，消息一出就备受关注。

据韩媒报导，丁海寅与申世景有望担任男女主角。对此，丁海寅的经纪公司FNC娱乐回应：「确实收到出演提案，目前正在讨论中。」消息曝光后，也立刻引发外界关注。



丁海寅过去凭藉《经常请吃饭的漂亮姐姐》、《春夜》等作品，被封为「浪漫达人」。2024年他首次挑战浪漫喜剧《妈妈朋友的儿子》，以青梅竹马罗曼史展现心动化学反应，获得好评。接下来，他还将透过 Netflix 新剧《我的荒糖恋爱》回归，在剧中饰演拳击教练「张泰河」，与贺营展开全新恋爱故事，因此是否出演《爱情病毒》也备受瞩目。



另一方面，这也有望成为申世景继《Run On》后，时隔6年再度接演浪漫爱情剧。她上一部电视剧《魅惑之人》已是2024年的作品，因此此次回归更引发期待。此外，她也在今年2月上映的电影《人工情报》中饰演朝鲜餐厅服务员「蔡善花」，展现截然不同的演技转变。



随著选角消息曝光，《爱情病毒》的最终阵容与开拍动向，也让外界更加期待。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻