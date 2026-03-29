震惊韩国的「汽车旅馆惊悚案」犯罪手法遭疯传！节目挨轰：变相提供犯罪教科书

去年在首尔江北区一带的汽车旅馆犯下连杀2男、伤4男的凶手金素英（21岁），其惊人的「药物杀人配方」近日在网路上被大量转发，引发模仿犯罪的严重忧虑。 这起曾让全韩陷入恐慌的骇人案件，如今因为犯罪手法被巨细靡遗公开，恐成潜在罪犯的「杀人教科书」。

SBS时事节目《想知道真相》21日在播出内容中，详细报导了金素英的犯案手法。 她在犯案前一天，先将8种苯二氮平类药物捣碎成粉末，预先掺入解酒液瓶中，手法相当缜密。 被害人进入摩铁后，喝下这瓶「假解酒液」随即昏倒，金素英便趁机偷走被害人的信用卡，狂点10人份的外送餐点，甚至还打包带走，行径令人发指。最残忍的是被害人并非立即死亡，而是在体内药物与酒精作用下挣扎了6到7小时，最终不幸丧命，但金素英却完全弃之不顾，迳自离开现场。



这起手段凶残的案件曝光后，网路上却出现令人担忧的现象。 在社群平台X上，有网友竟以「唉大家，配方出来了」为题，详细列出金素英所使用的8种药物名称与照片，该贴文迅速累积数百万浏览量，被疯狂转发。



不少舆论将矛头指向《想知道真相》节目组，认为节目为了强调凶手的缜密，竟完整播出精神药物名称与外观，即使事后在官方YouTube频道上传的精华版影片中，也未做任何马赛克处理。 由於YouTube平台门槛低、人人可观看，这份「杀人配方」恐将被更广泛散播。

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