《21世纪大君夫人》四主角海报公开！边佑锡摄政王气场全开，IU 变身「野心王妃」：即使手段肮脏，我也要赢！

由 IU（李知恩）、边佑锡、鲁尚炫、孔升妍领衔主演的 MBC 新剧《21世纪大君夫人》，今日正式公开四款角色海报。 在「21世纪君主立宪制」的架空背景下，四位主角带著各自的秘密与执念，展开一场关於阶级、权力与真爱的博弈。

IU饰演「成熙周」：为翻身不择手段的财阀 CEO

成熙周身为美妆集团Castle Beauty的代表，虽然拥有美貌与惊人财富，却因「平民出身的私生女」身份在贵族圈处处碰壁。 海报中她眼神锐利，文案写著：「即便手段肮脏，我也要赢。」

她看不起那些靠头衔坐享其成的贵族，最享受让他们臣服於自己的快感。 为了公司的未来，她精准计算后锁定了全国最优秀的新郎，展开一场赌上命运的契约婚姻。 就这样，她遇见了李莞，一个即便胜券在握也会退后一步的男人，一个与自己相似，却做出了完全不同选择的男人。



边佑锡饰演「李莞」：被压抑本性的「21世纪首阳大君」

封号「理安大君」的李莞是王室次子，注定与王位无缘。 海报文案：「你以为狩猎是有分季节的吗？」 充满冷峻杀气。 李莞胜负欲极强，令其父亲深感戒备，为了王室秩序而选择压抑如火般炽热的本性，敛其锋芒、禁其声息。

随著父亲和即位的哥哥相继驾崩，年仅五岁的世子无力守护王室，李莞於是开始代为摄政，被冠上了「21世纪首阳大君」的头衔。 这时，他遇见了熙周，一个为了胜利而不择手段的女人，一个与自己相似，却做出了完全不同选择的女人。



鲁尚炫饰演「闵郑佑」：游刃有余的最强总理

身为三代连任总理家族的长子，闵郑佑（鲁尚炫 饰）是李莞唯一的交心好友，也是民众心中最理想的结婚对象。 海报文案：「随它去吧，反正不过是一场插曲。」 展现出掌控全域的自信。 他游走在王室与内阁之间，却因好友李莞与熙周的婚事，让他隐藏在面具下的阴暗面逐渐浮现。



孔升妍饰演「尹苡廊」：守护传统的完美大妃

出生於「王妃世家」的尹苡廊（孔升妍 饰），从小就被教导如何成为完美的王妃。 海报文案语带讽刺：「王室的婚姻中，难道有幸福容身的余地吗？」 她曾暗恋李莞，却为了维护王室权威，坚决反对李莞登上王位。 面对李莞与平民结婚的挑衅，她将成为这场权力游戏中最难缠的对手。



《21世纪大君夫人》以架空的君主立宪制韩国为背景，讲述一名拥有一切却因平民身份而感到烦躁的财阀女子，与身为国王之子却因无法继位而感到悲哀的男人，两人展开一场开拓命运、打破阶级的罗曼史。 该剧将於 4 月 10 日通过MBC首播，海外观众可在Disney+收看。



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