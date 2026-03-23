安孝燮＋洪华妍＋张栗＋郑釉珍《Final Table》新剧合作确认！变身厨师们的料理胜负对决

JTBC新电视剧《Final Table》剧情描述为了选出最强韩国厨师竞赛「The Table K主厨2026」，募集来自全世界的韩国主厨，展开华丽又紧张的对决，确定将由演员安孝燮、洪华妍、张栗、郑釉珍共同演出。

活跃於各种题材包含历史剧、浪漫爱情喜剧、医学剧甚至动画电影的演员安孝燮，本次将演出一位具有强烈存在感的海归派主厨姜汉，一直都以海外活动为主要舞台的他，遭遇了意料之外的事件而必须代表Familia西餐厅参加这次竞赛，竞争最终优胜。而姜汉工作的餐厅Familia中的经理人崔松伊，则由近期备受关注的女新人洪华妍饰演。为了代替离世的父亲守护餐厅，在海外奋斗而遇见了主厨姜汉。



活跃於电视剧与电影、话剧等领域，演技实力也相当受到肯定的演员张栗，将在新剧中饰演一位从小就被当作英才栽培成长的完美主义者，是名为车宇镇的主厨，将引爆对料理对决的热情，车宇镇为人一丝不苟，拥有强烈的胜负欲以及占有欲，也将成为姜汉主厨最强劲敌。郑釉珍则是饰演这个竞赛节目「The Table K主厨2026」的总PD制作人宣正媛，在与这些韩国最强主厨合作的同时，也结下了与这些主厨们各式各样的缘份。



制作团队表示，《Final Table》剧中将展开的对决是以综艺节目秀的形式呈现，这部电视剧作品可望让观众同时感受到观赏综艺节目的趣味。以四位主要演员安孝燮、洪华妍、张栗、郑釉珍同框飙戏，也希望观众们多多期待与关注。《Final Table》预计将在2026下半年与观众们见面。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻