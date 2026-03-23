《21世紀大君夫人》四主角海報公開！邊佑錫攝政王氣場全開，IU 變身「野心王妃」：即使手段骯髒，我也要贏！

由 IU（李知恩）、邊佑錫、魯尚炫、孔升妍領銜主演的 MBC 新劇《21世紀大君夫人》，今日正式公開四款角色海報。 在「21世紀君主立憲制」的架空背景下，四位主角帶著各自的秘密與執念，展開一場關於階級、權力與真愛的博弈。

IU飾演「成熙周」：為翻身不擇手段的財閥 CEO

成熙周身為美妝集團Castle Beauty的代表，雖然擁有美貌與驚人財富，卻因「平民出身的私生女」身份在貴族圈處處碰壁。 海報中她眼神銳利，文案寫著：「即便手段骯髒，我也要贏。」

她看不起那些靠頭銜坐享其成的貴族，最享受讓他們臣服於自己的快感。 為了公司的未來，她精準計算後鎖定了全國最優秀的新郎，展開一場賭上命運的契約婚姻。 就這樣，她遇見了李莞，一個即便勝券在握也會退後一步的男人，一個與自己相似，卻做出了完全不同選擇的男人。



邊佑錫飾演「李莞」：被壓抑本性的「21世紀首陽大君」

封號「理安大君」的李莞是王室次子，註定與王位無緣。 海報文案：「你以為狩獵是有分季節的嗎？」 充滿冷峻殺氣。 李莞勝負欲極強，令其父親深感戒備，為了王室秩序而選擇壓抑如火般熾熱的本性，斂其鋒芒、禁其聲息。

隨著父親和即位的哥哥相繼駕崩，年僅五歲的世子無力守護王室，李莞於是開始代為攝政，被冠上了「21世紀首陽大君」的頭銜。 這時，他遇見了熙周，一個為了勝利而不擇手段的女人，一個與自己相似，卻做出了完全不同選擇的女人。



魯尚炫飾演「閔鄭祐」：遊刃有餘的最強總理

身為三代連任總理家族的長子，閔鄭祐（魯尚炫 飾）是李莞唯一的交心好友，也是民眾心中最理想的結婚對象。 海報文案：「隨它去吧，反正不過是一場插曲。」 展現出掌控全域的自信。 他遊走在王室與內閣之間，卻因好友李莞與熙周的婚事，讓他隱藏在面具下的陰暗面逐漸浮現。



孔升妍飾演「尹苡廊」：守護傳統的完美大妃

出生於「王妃世家」的尹苡廊（孔升妍 飾），從小就被教導如何成為完美的王妃。 海報文案語帶諷刺：「王室的婚姻中，難道有幸福容身的餘地嗎？」 她曾暗戀李莞，卻為了維護王室權威，堅決反對李莞登上王位。 面對李莞與平民結婚的挑釁，她將成為這場權力遊戲中最難纏的對手。



《21世紀大君夫人》以架空的君主立憲制韓國為背景，講述一名擁有一切卻因平民身份而感到煩躁的財閥女子，與身為國王之子卻因無法繼位而感到悲哀的男人，兩人展開一場開拓命運、打破階級的羅曼史。 該劇將於 4 月 10 日通過MBC首播，海外觀眾可在Disney+收看。



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