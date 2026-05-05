IU＆边佑锡《21世纪大君夫人》30公分身高差却没心动感？韩网吐槽：导演美感不行、CP感不足

据韩媒报导，热播剧《21世纪大君夫人》随著剧情推进、主角感情线升温的同时，部分画面呈现也引发观众之间的不同看法。

像是第5集中，理安大君（边佑锡 饰）和成熙周（IU 饰）终於确认彼此心意，并在宫中宴会场景中挽手收尾，为该集留下令人印象深刻的结尾。不少观众对这段感情发展感到期待，但同时也对画面呈现提出了一些不同看法。

一般来说，爱情剧中的身高差常被视为加分亮点。边佑锡（190公分）与 IU（163公分）拥有将近30公分的身高差，开播前就备受关注；不过实际播出后，有观众认为部分镜头未能充分呈现这样的优势，特别是在并肩行走的全景画面或挽手桥段中，构图略显可惜，也让互动看起来稍微不够自然。



也有观众拿《背著善宰跑》作为对照。当时金惠奫与边佑锡同样有身高差，但透过细腻的镜头安排，成功将其转化为让人心动的画面。相较之下，本作在呈现上略显可惜，也让不少观众期待后续能有更好的发挥。

报导公开后，也在韩网掀起热烈讨论，韩网友表示：「导演的美感不怎么样，幕后花絮照的构图更漂亮」、「光看演员们 IG 照片，也不会那么尴尬的身高差」、「导演真是乱七八糟，第一次见到如此没有感觉的导演」、「身高差看起来不好看啊」、「就是演技的差异」、「是导演的问题，画面很奇怪」、「两个人画风有点不搭... 好神奇啊，各自都长得漂亮帅，但是合不来吗」、「完全感受不到CP感」、「非常喜欢身高差异，但是这里两个人的默契真的太奇怪了...有点遗憾」、「两个人看起来有点尴尬」等，讨论非常热烈。



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