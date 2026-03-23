人气忙内单飞！ITZY有娜正式SOLO出击，首张专辑《Ice Cream》甜度爆表～

人气女团 ITZY 成员 有娜（Yuna）将於今日（23日）发行个人出道专辑及同名主打歌《Ice Cream》，这是继礼志之后，第二位展开SOLO活动的队内成员。

自2019年以ITZY出道以来，有娜凭藉源源不绝的魅力与特有的可爱正能量，展现出鲜明的存在感。此次她透过新专辑，重新建立作为 SOLO 歌手的个人定位，并进一步拓展活动版图。



在清新的春日氛围中揭开面纱的有娜SOLO出道曲〈Ice Cream〉，是一首像泡泡糖般活泼又极具中毒性的 Bubblegum Pop 风格歌曲。歌曲传递「像冰淇淋般甜蜜融化的此刻，不要错过，尽情享受吧」的讯息，预计为听众注入满满活力。MV则由 Legend Film 的尹胜林导演执导，透过画面呈现有娜完成度极高的视觉魅力与流畅优美的舞蹈线条。





▼预告：



新专辑除了主打歌〈Ice Cream〉之外，还收录展现自由氛围的〈B-Boy〉、细腻描绘柔和梦幻爱情瞬间的〈Blue Maze〉，以及在华丽戏剧化声音层次之上，传递「一起跳进梦之世界」讯息的〈Hyper Dream〉等多首风格各异、值得细细品味的歌曲。（最新发布会现场照：【多图】我们家忙内美爆了！ITZY 有娜甜美solo回归，眨眼、兔系可爱一次看）

▼主打歌〈Ice Cream〉MV：



ITZY忙内有娜也将透过首次SOLO活动，延续近期在各大SNS掀起话题的〈THAT'S A NO NO〉人气。〈THAT'S A NO NO〉原为2020年3月发行的ITZY迷你2辑《IT'z ME》收录曲，今年2月在世界巡演《TUNNEL VISION》中首次公开舞台。当时在现场引发热烈欢呼的反应，也延续到线上平台。ITZY更於19日下午出演Mnet《M Countdown》，带来〈THAT'S A NO NO〉舞台回应粉丝支持。



在〈大枣No No〉（〈THAT'S A NO NO〉的昵称）於各大SNS影片点击数飙升、音源榜单逆行上升的热潮中，兼具 外貌、实力与魅力 的忙内有娜迎来SOLO出道，预计将延续这股人气气势。

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