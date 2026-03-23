事前喊26万人潮！BTS光化门回归：官方统计4万 VS HYBE坚持10万！网友吐槽：路过也被算进去

韩国天团防弹少年团（BTS）上周末在首尔光化门广场举办正规五辑《ARIRANG》发行纪念回归秀，原本各大媒体争相报导、事前预测将涌入高达26万人潮，重现2002年世界杯街头应援盛况，没想到演出当天实际人数却远低於预期，甚至引发「人数罗生门」争议！

事前预测26万人 实际现场差很大

21日晚间的演出BTS首次公开新专辑主打歌《SWIM》，现场确实聚集了大批粉丝，场面热闹非凡。 然而关於实际观众人数，各机构公布的数据却出现天壤之别，最大差距甚至超过两倍，让外界看得一头雾水。



根据首尔市政府即时城市数据显示，当晚8时光化门与德寿宫一带约聚集4万至4万2000人，警方非官方估算也落在4万2000人左右。 考量到主办方设置的座位数仅2万2000席，加上周边区域，现场约4万多人是较为合理的数字。

但主办方HYBE却给出完全不同版本！HYBE表示，综合三大电信业者数据、外国观众及预付卡用户等资讯，估算现场约有10万4000人到场，数字直接翻倍，引发外界质疑「这数字到底怎么算出来的？」

统计方式不同：主办vs.官方各说各话

据分析，数据落差主要来自统计基准的根本差异。 首尔市与警方是以特定时间、特定区域内的「实际停留人数」为准，而主办方可能采用累计方式，将「移动中的人流」与「周边滞留人口」一并纳入计算。 因此后者的统计方法一度被部份网友嘲讽，甚至有人在sns上发帖吐槽「我只是路过而已，也被统计进去」。



虽然事前曾有人预测演出当天人潮可能多达26万，直逼2002年世界杯街头应援的盛况，但从实际情况来看，现场规模显然远远不及当年。 部份舆论认为，当局因安全考量祭出严格管制措施，包括多次发送灾难简讯呼吁民众避免前往、地铁过站不停、加强安检等，可能也影响了实际聚集人数。

安全管制引热议：过度还是必要？

针对当局的管制措施，有人批评「管太多」，但也有意见认为，在大规模人潮聚集的情况下，确保安全是必要的应对方式。 无论数字如何争议，BTS这场光化门回归秀，确实让粉丝的热情填满了首尔市中心，再次印证他们的惊人影响力。



Netflix全球直播发威：横扫77国/地区收视冠军

这场演出除了现场人潮话题不断，透过Netflix全球直播的效应更是惊人！据全球OTT排名网站FlixPatrol统计，22日（直播隔天）「BTS COMEBACK LIVE： ARIRANG」的重播内容，一举冲上Netflix电影类全球冠军宝座！

包括美国、加拿大、欧洲、亚洲、中东等地，总共在77个国家和地区登上榜首，几乎所有统计国家都挤进前三名，展现BTS即使经历空白期，火力依旧不减的超强实力。这场演出是Netflix首次在韩国制作、并向全球播出的直播音乐活动，由曾操刀玛丹娜、碧昂丝及超级杯中场秀的知名导演哈密许汉密尔顿（Hamish Hamilton）掌镜，成功将首尔光化门广场的独特美学呈现在全球观众眼前。



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