唱到一半突然「人口普查」！BTS防弹少年团RM光化门公演上「偷改」歌词，全场笑疯：这哥是不是刚看完新闻？

韩国天团防弹少年团（BTS）真的太狂了！他们选在首尔的心脏地带「光化门广场」举办回归秀，用新专辑《ARIRANG》向全世界宣告「王者正式归来」。

21日晚间8点（韩国），BTS一开场就带来新专辑首波主打《Body to Body》，接著一连演出《Hooligan》、《2.0》三首新歌，舞台上火力全开，让现场粉丝尖叫声没停过。 不只新歌让大家惊喜，他们还唱了《Butter》、《MIC Drop》这些经典夯曲，以及最新引爆全球关注的主打歌《SWIM》，直接把等待他们回归的粉丝心给融化掉。



到了演出尾声，BTS更带来韩国歌手首度拿下美国告示牌「Hot 100」冠军的神曲《Dynamite》，最后还用曾在2020年於景福宫庆会楼唱过的《小宇宙》当作安可曲，为整场演出画下完美句点。 队长RM在演唱过程中，还展现了他的「细腻巧思」，直接把歌词中的「70亿」改成「84亿」，接著又唱出「84亿8000万的世界」，超即兴的改词让现场粉丝惊喜连连，立刻在社群平台上掀起热议，纷纷留言说「太扯了啦，还即时更新全球人口数」、「真的会笑死」、「突然变人口普查」、「演出前是不是偷偷学习了最新人口调查报告」。 演出结束后，RM也在自己的IG上截图相关讨论，并写下「我会永远活在当下」，感性回应粉丝的热烈回响。



这场回归秀不仅现场人潮爆满，所属经纪公司HYBE统计当天聚集的观众人数高达10万4000人，不过首尔市政府则估算约4万8000人，虽然数字有落差，但现场人山人海的盛况依旧惊人。 粉丝们还自发性开启手机闪光灯，把光化门的夜晚点缀得超美，场面相当感人。这场演出也透过Netflix在全球190多个国家和地区同步直播，让没办法到场的ARMY（粉丝名）也能零时差参与这场盛会。

结束首尔回归秀后，BTS马不停蹄，将於23日站上纽约Spotify主办的舞台，接著25、26日还会登上美国人气脱口秀《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，正式展开美国宣传活动。接下来，他们将在4月9、11、12日於韩国高阳综合运动场主竞技场，为全新世界巡演《ARIRANG》揭开序幕，准备再次席卷全球！



此外，光化门回归公演结束后，HYBE娱乐表示：「对於在光化门举行的防弹少年团演唱会，各界给予的温暖支持与体谅，我们致上最诚挚的谢意。首先要深深感谢将象徵大韩民国的景福宫与光化门作为演出场地提供给我们的相关单位。也要向光化门一带的市民、周边商家、上班族以及来访的游客们，说声抱歉，同时也致上谢意。因为这是全球瞩目的演出，必须确保安全顺利进行，因此实施了交通及建筑管制、危险物品检查等必要措施。对於因此造成往来光化门广场的民众，以及各位个人宝贵行程与日常生活上的不便，我们深感抱歉。也因为大家宽宏的理解与体谅，才能让这场意义非凡的活动圆满落幕。」

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